فور تلقيه إشارة، مادورو يبدي استعداده للتحدث مع ترامب "وجها لوجه"

أبدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين، استعداده للتحدث "وجهًا لوجه" مع الرئيس دونالد ترامب الذي أثار احتمال عقد محادثات مع نظيره، في حين تنشر الولايات المتحدة أسطولًا من السفن الحربية في منطقة الكاريبي كجزء من عملية لمكافحة المخدرات.

وقال مادورو ردًّا على رسالة من قس أمريكي خلال برنامجه الأسبوعي على التلفزيون الفنزويلي العام، "في الولايات المتحدة، كل من يريد التحدث مع فنزويلا سنتحدث معه وجها لوجه. دون أي مشكلة"، وفق ما نقلت عنه "فرانس برس".



وكان ترامب أعلن الإثنين أنه سيتحدث إلى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، مع تصاعد التوتر بسبب الانتشار العسكري الأمريكي قبالة فنزويلا، من دون استبعاد نشر قوات أمريكية في البلد الواقع في أمريكا اللاتينية.

وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "في وقت معين، سأتحدث إليه"، مضيفا أن مادورو "لم يتعامل بشكل جيد مع الولايات المتحدة"، وفق تعبيره.

وعزّزت الولايات المتحدة انتشارها العسكري في أمريكا اللاتينية ضمن حملة تقول إن هدفها مكافحة تهريب المخدرات، لكنها تثير مخاوف من نزاع واسع النطاق.

وفي الأسابيع الأخيرة، نفّذت الولايات المتحدة حوالى 20 ضربة في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ ضد سفن تتهمها بنقل مخدرات، ما أسفر عن مقتل 83 شخصًا على الأقل.

