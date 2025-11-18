الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فور تلقيه إشارة، مادورو يبدي استعداده للتحدث مع ترامب "وجها لوجه"

الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فيتو
18 حجم الخط

أبدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الإثنين، استعداده للتحدث "وجهًا لوجه" مع الرئيس دونالد ترامب الذي أثار احتمال عقد محادثات مع نظيره، في حين تنشر الولايات المتحدة أسطولًا من السفن الحربية في منطقة الكاريبي كجزء من عملية لمكافحة المخدرات.

وقال مادورو ردًّا على رسالة من قس أمريكي خلال برنامجه الأسبوعي على التلفزيون الفنزويلي العام، "في الولايات المتحدة، كل من يريد التحدث مع فنزويلا سنتحدث معه وجها لوجه. دون أي مشكلة"، وفق ما نقلت عنه "فرانس برس".


وكان ترامب أعلن الإثنين أنه سيتحدث إلى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، مع تصاعد التوتر بسبب الانتشار العسكري الأمريكي قبالة فنزويلا، من دون استبعاد نشر قوات أمريكية في البلد الواقع في أمريكا اللاتينية.

وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "في وقت معين، سأتحدث إليه"، مضيفا أن مادورو "لم يتعامل بشكل جيد مع الولايات المتحدة"، وفق تعبيره.

وعزّزت الولايات المتحدة انتشارها العسكري في أمريكا اللاتينية ضمن حملة تقول إن هدفها مكافحة تهريب المخدرات، لكنها تثير مخاوف من نزاع واسع النطاق.

وفي الأسابيع الأخيرة، نفّذت الولايات المتحدة حوالى 20 ضربة في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ ضد سفن تتهمها بنقل مخدرات، ما أسفر عن مقتل 83 شخصًا على الأقل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس دونالد ترامب منطقة الكاريبي مكافحة المخدرات قس امريكي الانتشار العسكري الأمريكي المكتب البيضاوي أمريكا اللاتينية

الأكثر قراءة

بولندا تفوز على مالطا 3-2 وتصعد لملحق كأس العالم

موضوع بيراوده منذ 3 أيام، كامل الوزير يكشف كواليس ما قبل بيان السيسي بشأن الانتخابات (فيديو)

بداية ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة على هذه الطرق

محمد سليم مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر: ما يميز هذه الانتخابات اتساع مساحة التنسيق بين الأحزاب

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خلال ساعات، قطع الكهرباء عن بعض المناطق بالشروق

فور تلقيه إشارة، مادورو يبدي استعداده للتحدث مع ترامب "وجها لوجه"

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads