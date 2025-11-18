العربية اتهشمت، تعرض الفنان فادي خفاجة لحادث سير مروع

18 حجم الخط

تعرض الفنان فادي خفاجة، صباح اليوم الثلاثاء، لحادث سير مروع أسفر عن تحطم سيارته بشكل كبير.

ونشر الفنان فادي خفاجة عبر حسابه الرسمي بـ"فيس بوك"، صورة لسيارته وهي مهشمة من الأمام وعلق قائلًا: "الحمد لله".

وانهالت التعليقات على منشوف “خفاجة، كتب المتابعون: “فداك الحمد لله إنك بخير يا حبيبي، حمدا لله على سلامتك”، “ربنا يعوضك”، “سلامتك يا فادي”، “فداك” لا حول ولا قوة إلا بالله هو أنتو إيه اللي بيحصلكوا، معبرين عن دعمهم له وتمنياتهم له بالسلامة.

وتأتي حادثة الفنان فادي خفاجة، بعد 72 ساعة من تعرض المطرب أحمد سعد لحادث سير وصفه بالصعب.

وكتب شقيقه الفنان عمرو سعد عبر حسابه على التواصل الاجتماعي: “عذرًا لكل الزملاء والإعلاميين لصعوبة التواصل حاليًّا وشكرًا للاهتمام الكبير، أحمد سعد إن شاء الله هيكون بخير بعد تعرضه لحادث سير صعب قدر الله وما شاء فعل، دعواتكم لينا”.

