في لحظة واحدة، أشهر فنانتين توأمتين في ألمانيا تتخلصان من حياتهما بعد كتابة وصيتهما

تخلصت التوأمتان كيسلر، وهما فنانتان ألمانيتان بلغتا ذروة شهرتهما في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، من حياتهما عن عمر 89 عامًا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ووفق الجمعية الألمانية للموت الإنساني في برلين، قررت التوأمتان أليس وإيلين كيسلر "الانتحار بمساعدة الغير".

كما قالت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية إن الراقصتين والممثلتين أليس كيسلر وإيلين كيسلر توفيتا في منزلهما داخل ألمانيا، في واقعة أُعلن أنها تمت في الوقت نفسه.

وكانت التوأمتان اللتان لم تنفصلا عن بعضهما في حياتهما اليومية وعلى المسرح، تعيشان في منزل مشترك في جرونفالد قرب ميونيخ.

وأكدت الشرطة استدعاء ضباط إلى المنزل، الإثنين، لكنها لم تفصح عن تفاصيل، كما لم تكن هناك أي مؤشرات على وجود شبهة جنائية.

ولم تكن الفنانتان الشقراوان قد بلغتا العشرين من عمرهما، عندما بدأتا مسيرتهما الفنية بمسرح ليدو في باريس.

وتدربت الشقيقتان كيسلر على رقص الباليه، وأحيتا أول حفل لهما في دوسلدورف، حيث استقرت العائلة بعد فرارها من ألمانيا الشرقية، ورآهما مدير مسرح ليدو هناك عام 1955، فسارع بنقلهما إلى باريس، ومن هناك بدأتا مسيرة مهنية حافلة بالسفر والترحال.

وجالت الشقيقتان كيسلر حول العالم، واصلتا العمل حتى تجاوزتا الثمانينيات من عمرهما قبل أن تتقاعدا في جروندوالد جنوبي ميونيخ، علما أنهما لم تتزوجا قط.

وفي وصيتهما، طلبت التوأمتان أن يتم دفن رمادهما في جرة واحدة.

التوأم الألماني كيسلر

قدمت أليس وإيلين كيسلر عروضًا شارك فيهما عدد من الأسماء العالمية، من بينهم الفنان فرانك سيناترا، كما امتد نشاطهما الفني ليصل إلى محطات مختلفة داخل ألمانيا وخارجها.

ونالت الشقيقتان حضورًا واسعًا في الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا، مما جعلهما من أبرز الثنائيات الفنية التي عُرفت خلال تلك الفترات.

