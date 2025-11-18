فترة نقاهة بالأمر وفحوصات جديدة، تفاصيل الحالة الصحية لـ تامر حسني بعد خضوعه لجراحة في ألمانيا

18 حجم الخط

كشف مصدر مقرب من الفنان تامر حسني، تفاصيل خضوع نجم الجيل لجراحة دقيقة في العاصمة الألمانية برلين خلال الأيام القليلة الماضية.

خضع الفنان المصري تامر حسني لجراحة دقيقة في العاصمة الألمانية برلين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة استدعت تدخلًا عاجلًا.

وقال المصدر بحسب "العربية. نت" إن الفنان تامر حسني شعر بآلام متزايدة منذ فترة، وبعد خضوعه لعدة فحوصات وتحاليل طبية، أكد له الأطباء ضرورة إجراء جراحة دقيقة، مضيفًا أن تامر أصر على تأجيل العملية، بسبب ارتباطه المسبق بعدة حفلات ضمن جولته الغنائية في أوروبا.

وأضاف المصدر أن المطرب الشهير توجه إلى المستشفى في ألمانيا فور انتهائه من حفلاته المقررة، حيث خضع للجراحة الدقيقة، والتي تكتم عن تفاصيلها، مفضلًا عدم إعلان أزمته الصحية لتجنب إثارة قلق جمهوره، وموضحًا أن حسني أمضى عدة أيام تحت الملاحظة الطبية قبل أن يُسمح له بالمغادرة.

وأوضح أن الفريق الطبي المعالج سمح لتامر حسني بقضاء فترة النقاهة في منزله، كما طلب منه الخضوع لفحوصات وتحاليل إضافية خلال الفترة القادمة للاطمئنان الكامل على حالته الصحية ومتابعة نتائج الجراحة التي أجراها.

وكان الفنان تامر حسني كان قد أحيا حفلًا غنائيًّا ناجحًا الأسبوع الماضي بمسرح "دوم دو" بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث عبَّر عن سعادته الكبيرة بنجاح الحفل ووجه رسالة شكر لجمهوره من الجاليات العربية والأجنبية.

كما أحيا النجمان أحمد سعد وتامر حسني، حفلًا مميزًا في ألمانيا، ورفع الحفل شعار كامل العدد.



وتألق تامر حسني بعدد كبير من أغانيه الشهيرة ومن أبرزها: معلمين وحبك لو غلطة، وعدد آخر من الأغاني، ويأتي ذاك الحفل بعد نجاحه في باريس.

