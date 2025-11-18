مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات تصفيات أوروبا وأسيا لكأس العالم

18 حجم الخط

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات في تصفيات كأس العالم 2026 لقاراتي أوروبا وآسيا، ودور ال16 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما في قطر، ومباريات ودية كبيرة.

تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا

إسبانيا مع تركيا 9.45 مساء - بي إن سبورت 1

بلجيكا مع ليشتنشتاين 9.45 مساء - بي إن سبورت 3

اسكتلندا مع الدنمارك 9.45 مساء - بي إن سبورت 4

بيلاروسيا مع اليونان 9.45 مساء - بي إن سبورت 5

السويد مع سلوفينيا 9.45 مساء - بي إن سبورت 6

تصفيات كأس العالم لقارة آسيا

العراق مع الإمارات 6 مساء - بي إن سبورت 1

كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

إيطاليا مع أوزبكستان 2.30 مساء - بي إن سبورت إكسترا 1

أوغندا مع بوركينا فاسو 2.30 مساء - بي إن سبورت المفتوحة

المكسيك مع البرتغال 3 مساء - بي إن سبورت إكسترا 2

البرازيل مع فرنسا 3.30 مساء - بي إن سبورت إكسترا 3

المغرب مع مالي 5.45 مساء - بي إن سبورت المفتوحة

إنجلترا مع النمسا 5.45 مساء - بي إن سبورت إكسترا 2

مباريات ودية

إيران مع أوزبكستان 6 مساء - أون سبورت 1

السعودية مع الجزائر 6.30 مساء - الجزائرية الأولى

البرازيل مع تونس 9.30 مساء - أبو ظبي الرياضية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.