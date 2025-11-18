الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات تصفيات أوروبا وأسيا لكأس العالم

إسبانيا، فيتو
إسبانيا، فيتو
18 حجم الخط

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات في تصفيات كأس العالم 2026 لقاراتي أوروبا وآسيا، ودور ال16 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما في قطر، ومباريات ودية كبيرة.

تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا 

إسبانيا مع تركيا 9.45 مساء - بي إن سبورت 1 

بلجيكا مع ليشتنشتاين 9.45 مساء - بي إن سبورت 3 

اسكتلندا مع الدنمارك 9.45 مساء - بي إن سبورت 4 

بيلاروسيا مع اليونان 9.45 مساء - بي إن سبورت 5

السويد مع سلوفينيا 9.45 مساء - بي إن سبورت 6 

تصفيات كأس العالم لقارة آسيا 

العراق مع الإمارات 6 مساء - بي إن سبورت 1 

كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما 

إيطاليا مع أوزبكستان 2.30 مساء - بي إن سبورت إكسترا 1 

أوغندا مع بوركينا فاسو 2.30 مساء - بي إن سبورت المفتوحة 

المكسيك مع البرتغال 3 مساء - بي إن سبورت إكسترا 2 

البرازيل مع فرنسا 3.30 مساء - بي إن سبورت إكسترا 3 

المغرب مع مالي 5.45 مساء - بي إن سبورت المفتوحة 

إنجلترا مع النمسا 5.45 مساء - بي إن سبورت إكسترا 2 

مباريات ودية

إيران مع أوزبكستان 6 مساء - أون سبورت 1 

السعودية مع الجزائر 6.30 مساء - الجزائرية الأولى 

البرازيل مع تونس 9.30 مساء - أبو ظبي الرياضية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصفيات كأس العالم اسبانيا تركيا بلجيكا البرازيل تونس كاس العالم للناشئين

مواد متعلقة

موعد عودة بعثة منتخب مصر من الإمارات بعد المشاركة بكأس العين

تصفيات كأس العالم، منتخب صربيا يفوز على لاتفيا 2-1

إنجلترا تفوز على ألبانيا بثنائية هاري كين في تصفيات كأس العالم

فرنسا تفوز على أذربيجان بثلاثية في تصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

بولندا تفوز على مالطا 3-2 وتصعد لملحق كأس العالم

بداية ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

محمد سليم مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر: ما يميز هذه الانتخابات اتساع مساحة التنسيق بين الأحزاب

أول تعليق أمريكي على رفض حماس قرار مجلس الأمن بشأن غزة

فور تلقيه إشارة، مادورو يبدي استعداده للتحدث مع ترامب "وجها لوجه"

دون مساعدات مالية، صندوق النقد الدولي يطلق "برنامج تعاون مكثفا" مع سوريا

كيف تفاعلت أحزاب المعارضة مع بيان الرئيس حول انتهاكات الانتخابات

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية