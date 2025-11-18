الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بداية الحنين إلى الصيف، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

درجات الحرارة اليوم،فيتو
درجات الحرارة اليوم،فيتو
18 حجم الخط
ads

درجات الحرارة اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم، وتوقعت أن يسود طقس خريفي مائل للحرارة على  أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بداية ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

برد وبرق وسيول ورعد، تحذير شديد من طقس اليوم الجمعة

الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 27

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 15 و درجة الحرارة العظمى 27

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 25

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 25

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23 

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 10 و درجة الحرارة العظمى 24

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 25

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

السويس: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 28

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 26 

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 27

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 27

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 29

أسوان: درجة الحرارة الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 28

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطقس اليوم الطقس الطقس اليوم الثلاثاء الطقس اليوم في الصباح الباكر هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء

مواد متعلقة

بداية ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات غدا الثلاثاء

حالة الطقس غدا، شبورة كثيفة على هذه الطرق

حالة الطقس غدا الثلاثاء، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

توقعات بسقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق غدا الثلاثاء

حالة الطقس اليوم، توقعات بسقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

درجات الحرارة غدا الإثنين في مصر

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أكبرها في البسلة وانخفاض الكوسة والبطاطس

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

طريقة عمل مكرونة دايت، وصفة مشبعة ولذيذة

سعر الفاكهة اليوم، تهاوي العنب الأحمر والفراولة وقفزة صادمة في الجوافة

محمد سليم مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر: ما يميز هذه الانتخابات اتساع مساحة التنسيق بين الأحزاب

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 40 جنيها والبلطي 3 وارتفاع المكرونة والبربون

في لحظة واحدة، أشهر فنانتين توأمتين في ألمانيا تتخلصان من حياتهما بعد كتابة وصيتهما

بداية الحنين إلى الصيف، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية