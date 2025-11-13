مياه الفيوم تكرم المتميزين في اختبارات المسار الوظيفي

18 حجم الخط

كرّم المهندس وليد سعيد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، العضو المنتدب، 68 من العاملين المتميزين الذين اجتازوا اختبار المسار الوظيفي للترقي.

اختبارات المسار الوظيفي شرطا للترقي

وقال رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أن التكريم تقديرًا لتميز العاملين في اجتياز اختبارات المسار الوظيفي، التي تُعد شرطًا أساسيًا للترقي، وأداة محورية لتطوير المهارات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي داخل الشركة، بما يعكس ثقافة التميز والابتكار التي تنتهجها “مياه الفيوم”، لأن التميز في العمل هو محرك رئيسي للارتقاء بمستوى الأداء داخل الشركة.

وأشار إلى أن التميز ليس مجرد هدف، بل هو ركيزة أساسية تعتمد عليها الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ويسهم كل عامل متميز في بناء منظومة عمل أكثر كفاءة واستدامة، تعكس التزام الشركة بتقديم خدمات مياه وصرف صحي بأعلى معايير الجودة، ويعتبر التكريم دعما لروح المنافسة الإيجابية بين العاملين.

وفي ختام الحفل، تم توزيع شهادات التقدير على العاملين المتميزين، لتحفيز الآخرين علي التميز.

