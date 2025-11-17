السيطرة على حريق بمخزن أقمشة في بني سويف

18 حجم الخط

شهدت محافظة بني سويف، مساء اليوم، حالة من الاستنفار الأمني بعد نشوب حريق داخل مخزن لتجميع بالات قماش قديم «هالك» وأجولة قطن مستعمل بقرية قمن العروس التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة عليه ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة.

بلاغ حريق بقرية قمن العروس ببني سويف

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقّي اللواء أسامة جمعة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران داخل مخزن مملوك لأحد الأهالي، يحتوي على كميات كبيرة من بالات الأقمشة التالفة وعدد من أجولة القطن القديم، وهو ما تسبب في تصاعد كثيف للدخان وسرعة اشتعال النيران داخل المكان، وعلى الفور وجّه مدير الأمن بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، واتخاذ الإجراءات العاجلة لمنع تفاقم الموقف.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ببني سويف، على رأس سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ بقيادة العقيد إسلام ذكريا، رئيس قسم الحماية المدنية، حيث باشرت القوات أعمال الإطفاء ومحاصرة النيران، مع اتخاذ إجراءات التأمين اللازمة لحماية المنازل والعقارات المتاخمة للمخزن، وتمكنت القوات خلال فترة وجيزة من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وسط متابعة دقيقة من القيادات الأمنية لمنع أي تطورات مفاجئة.

إخماد حريق مخزن أقمشة ببني سويف

كما تم الدفع بفريق من المباحث الجنائية لمعاينة موقع الحريق، ورفع آثار الحريق، والاستماع إلى أقوال مالك المخزن وعدد من الأهالي الذين شاهدوا اندلاع النيران، وذلك في إطار الإجراءات المتبعة للوقوف على الأسباب المحتملة، سواء كانت نتيجة ماس كهربائي أو عوامل أخرى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة التي ستتولى مباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، وأكدت الأجهزة الأمنية ببني سويف أنها تتعامل مع الحريق ضمن خطة سريعة للاستجابة للبلاغات الطارئة، لضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم.

