الإثنين 17 نوفمبر 2025
محافظات

تشديد عقوبة قاتل زوجته ببني سويف إلى 15 عامًا في جلسة الاستئناف

أصدرت محكمة جنايات بني سويف، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا بحق أحد المتهمين في قضية مقتل زوجته منال نجيب جرجس بمركز ناصر، وذلك خلال نظر الاستئناف المقدم على الحكم السابق الذي كان قد قضى بسجنه 7 أعوام، ويأتي الحكم الجديد في ضوء ما انتهت إليه المحكمة من تقدير لوقائع القضية وملابساتها أثناء مرحلة الاستئناف.

 

الزوج قتل زوجته بحجر

 

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن الزوج اعتدى على زوجته باستخدام حجر أثناء وجودها فوق سطح منزلهما بـ مركز ناصر ببني سويف، ما تسبب في إصابتها إصابات خطيرة نُقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث مكثت داخل العناية المركزة لمدة شهر قبل أن تفارق الحياة متأثرة بجروحها، وقد أثارت الحادثة حالة من الحزن والغضب داخل الأسرة والمجتمع.

 

وعقب وقوع الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية ببني سويف، من ضبط المتهم، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي باشرت نظر القضية واستعرضت الأدلة وملف التحقيقات وأقوال الشهود. 

 

السجن المشدد لمدة 15 عامًا

 

وبعد مرافعات النيابة والدفاع، قررت محكمة جنايات بني سويف خلال جلسة الاستئناف تشديد العقوبة، لتصبح السجن المشدد لمدة 15 عامًا، في حكم لاقى اهتمامًا واسعًا داخل محافظة بني سويف نظرًا لارتباطه بقضية رأي عام.

 

