محافظ بني سويف يزور قرية الدوالطة ويكلف بحل شكاوى الأهالي

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، قرية الدوالطة التابعة لمركز بني سويف، ضمن سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة انتظام ومستوى تقديم الخدمات في مختلف القطاعات والمرافق الخدمية، ورافقه خلال الزيارة الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ، والدكتورة أسماء عبد الجواد مدير الإدارة الصحية.

محافظ بني سويف يتفقد الوحدة الصحية بالدوالطة

وتفقد محافظ بني سويف الوحدة الصحية بالقرية للاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية والفنية والإدارية، ومستوى تقديم الخدمات الطبية اليومية، مشددًا على أهمية انتظام العمل داخل جميع أقسام الوحدة، والتي شملت: الاستقبال والطوارئ، التسجيل الطبي، غرفة الملفات، عيادة الأسنان، تنظيم الأسرة والتطعيمات، معمل الدم، غرفة المشورة الأسرية، والصيدلية وغيرها من أقسام ومكونات الوحدة.

كما وجه محافظ بني سويف بتلافي بعض الملاحظات لتعزيز مستوى الخدمة بالشكل المطلوب، مع التركيز على التوسع في خدمات تنظيم الأسرة وإرشاد السيدات وتوجيههن لاستخدام الوسائل الأكثر فعالية على المدى الطويل، وطالب وكيل وزارة الصحة بإعداد تقرير شامل باحتياجات الوحدة، موجهًا ببذل مزيد من الجهد للنهوض بالقطاع واستثمار الإمكانات المتاحة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين.

محافظ بني سويف يستمع لشكاوى المواطنين

وحرص محافظ بني سويف، خلال الزيارة على لقاء عدد من المواطنين المترددين على الوحدة، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم وشكاواهم، والتي تضمنت مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض مناطق القرية، فكلّف مسؤولي الوحدة المحلية ومبادرة «حياة كريمة» بدراسة الحلول الفنية العاجلة للتعامل مع المشكلة مؤقتًا، إلى حين بدء مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية.

كما كلف محافظ بني سويف، مسؤولي الوحدة المحلية بحل شكوى الأهالي المتعلقة بعدم إنارة بعض الأعمدة، والتنسيق مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين لدراسة مطالب توفير الحماية الاجتماعية، خاصة في ملف معاش تكافل وكرامة، والرعاية الصحية للحالات الأولى بالرعاية.

وفيما يخص شكوى تدني جودة مياه الشرب، كلف محافظ بني سويف، مسؤولي الوحدة المحلية والصحة بالتنسيق مع شركة المياه لأخذ عينات وتحليلها، والتأكد من سلامة الوصلات والتوصيلات المنزلية وعدم وجود كسور بخطوط الشبكة.

