قطع الكهرباء عن عدة مناطق ببني سويف غدًا لهذا السبب

أعلنت محافظة بني سويف، أن قطاع الكهرباء بالمحافظة سيجري، غدًا الثلاثاء، أعمال صيانة ورفع كفاءة على عدد من المغذيات الرئيسية بمدينة بني سويف، ما يستلزم فصل التيار الكهربائي لمدة ثلاث ساعات متواصلة، تبدأ من السادسة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا، ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة الشركة لتطوير الشبكة وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين في عدد من المناطق الحيوية داخل نطاق المدينة.

قطاع الكهرباء يعلن فصل التيار ببني سويف

وبحسب البيان الوارد من شركة الكهرباء ببني سويف، فإن أعمال الصيانة تستلزم قطع التيار عن مجموعة من المناطق والمنشآت الخدمية، تشمل: حديقة سعيد النجار، نادي المهندسين، نادي القضاة، حديقة النيل، النادي الاجتماعي، قاعات نادي المهندسين، المسطحات المائية، مستشفى النفسية، منطقة بني عطية أمام مستشفى النفسية، جزء من شارع الروضة، خلف مطعم لاميرا، بنك أبوظبي، جزء من تقسيم عمار، برج النيل، برج ريفيرا بشارع الروضة، الكورنيش، أحد مصادر تغذية مبنى الرقابة الإدارية، خلف المصرف المتحد، المصرف المتحد، برج الفيروز، برج المصريين، نقابة المحامين، والمستشفى العام.

وأكد قطاع كهرباء بني سويف، أن أعمال الصيانة المقررة تأتي في إطار الجهود المستمرة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى التغذية، خصوصًا في المناطق ذات الأحمال المرتفعة، وأوضح أن الانقطاع سيكون مؤقتًا ومرتبطًا بفترة تنفيذ الأعمال الفنية فقط، مشيرًا إلى أن فرق الصيانة الميدانية تعمل على إنهاء الأعمال في الوقت المحدد دون أي تأخير.

قطاع كهرباء بني سويف يعتذر للمواطنين

وتقدم كهرباء بني سويف، بإعتذار للمواطنين عن هذا القطع الضروري، مؤكدًا أن الهدف منه هو ضمان استمرار تقديم خدمة مستقرة وآمنة في هذا المرفق الحيوي، كما ناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية الواقعة ضمن المناطق المتأثرة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال ساعات الانقطاع، تفاديًا لأي تعطل محتمل في الأعمال أو الخدمات.

وشددت محافظة بني سويف، على متابعتها المستمرة لأعمال قطاع الكهرباء، مؤكدة حرصها على التنسيق مع الجهات المعنية لضمان الحد من أي تأثيرات قد تطرأ على المواطنين جراء أعمال التطوير، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة لهم.

