الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم بني سويف تتابع انتظام الدراسة بمدارس المحافظة

جولة ميدانية لوكيل
جولة ميدانية لوكيل تعليم بني سويف، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف عن استمرار الجولات الميدانية لتفقد المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف العمل الميداني لتحقيق الانضباط داخل المدارس.

 

جولة ميدانية لوكيل تعليم بني سويف

 

وفي هذا الإطار، قامت صباح اليوم الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بجولة تفقدية لمدارس إدارة بني سويف التعليمية، حيث شملت الجولة زيارة مدرسة قطري الابتدائية المشتركة، بحضور أحمد عزت مدير عام إدارة بني سويف التعليمية، والدكتورة رشا يحيى مدير التعليم الابتدائي، وهاني إسلام مدير المرحلة الابتدائية بالإدارة.

 

وخلال الجولة، حرصت وكيل تعليم بني سويف، على متابعة قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية، مع التأكيد على الاهتمام بتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، كما تابعت مستوى أداء الطلاب في اللغة العربية ضمن البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، إضافة إلى متابعة التقييمات الأسبوعية وسجلات الدرجات، والتأكد من مطابقة درجات الطلاب في كتب التقييمات مع سجلات المعلمين لضمان دقة الأداء التعليمي.

 

تكثيف العمل الميداني لتحقيق الانضباط بالمدارس

 

وشددت وكيل تعليم بني سويف، على أهمية متابعة أعمال النظافة داخل المدارس، بما في ذلك تطهير دورات المياه حفاظًا على سلامة الطلاب، مؤكدًة على استمرار مبادرة تجميل وتشجير المدارس لإضفاء لمسة جمالية على البيئة التعليمية.

 

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم، مع متابعة كافة الجوانب المتعلقة بالأداء الأكاديمي والإداري داخل المدارس، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة للطلاب، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والجودة في العملية التعليمية بـ محافظة بني سويف.

 

تشديد عقوبة قاتل زوجته ببني سويف إلى 15 عامًا في جلسة الاستئناف

البوكليت للإعدادية، تعليم بني سويف تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

صحة بني سويف: افتتاح عيادة جديدة للأوعية الدموية بمستشفى الواسطى المركزي

سكرتير بني سويف يراجع نتائج المتغيرات المكانية ومواجهة التعديات

محافظ بني سويف: ملتزمون بتنفيذ رؤية الدولة لبناء الإنسان وتمكين المواطن

مديرية الزراعة ببني سويف: مراجعة صلاحية 6 مزارع لتربية الماشية والدواجن

ممشى كورنيش بني سويف يخطف أنظار فوجين سياحيين يضمان 80 زائرًا

تحرير 10 محاضر وضبط 10 شكاير دقيق مدعم في حملة تموينية ببني سويف

تحرير 176 محضرًا وإعدام أغذية فاسدة في حملات رقابية موسعة ببني سويف

استئصال ورم يزن 22 كيلو في جراحة دقيقة بمستشفى بني سويف الجامعي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف ببنى سويف

مواد متعلقة

تشديد عقوبة قاتل زوجته ببني سويف إلى 15 عامًا في جلسة الاستئناف

البوكليت للإعدادية، تعليم بني سويف تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

صحة بني سويف: افتتاح عيادة جديدة للأوعية الدموية بمستشفى الواسطى المركزي

سكرتير بني سويف يراجع نتائج المتغيرات المكانية ومواجهة التعديات

محافظ بني سويف: ملتزمون بتنفيذ رؤية الدولة لبناء الإنسان وتمكين المواطن

مديرية الزراعة ببني سويف: مراجعة صلاحية 6 مزارع لتربية الماشية والدواجن

ممشى كورنيش بني سويف يخطف أنظار فوجين سياحيين يضمان 80 زائرًا

تحرير 10 محاضر وضبط 10 شكاير دقيق مدعم في حملة تموينية ببني سويف

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

محمد عبد الجليل يكتب: الرئيس يحذر ويتوعد في أقوى بيان رئاسي.. إلغاء الانتخابات بالكامل أو جزئيا إذا تعذر الوصول لإرادة الناخبين.. والمرحلة الثانية في حماية السيسي

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

معهد التغذية يوصي بتناول الجبن القريش: غنية بالكالسيوم والفسفور لصحة العظام

خدمات

المزيد

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "حمزة الزيات" شيخ قراء القرآن الكريم

في ذكرى ميلاده، أبرز المحطات بحياة "أحمد الشرباصي" المفكر والشيخ الذي كتب للسينما والمسرح

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية