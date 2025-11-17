وكيل تعليم بني سويف تتابع انتظام الدراسة بمدارس المحافظة

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ محافظة بني سويف عن استمرار الجولات الميدانية لتفقد المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف العمل الميداني لتحقيق الانضباط داخل المدارس.

جولة ميدانية لوكيل تعليم بني سويف

وفي هذا الإطار، قامت صباح اليوم الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بجولة تفقدية لمدارس إدارة بني سويف التعليمية، حيث شملت الجولة زيارة مدرسة قطري الابتدائية المشتركة، بحضور أحمد عزت مدير عام إدارة بني سويف التعليمية، والدكتورة رشا يحيى مدير التعليم الابتدائي، وهاني إسلام مدير المرحلة الابتدائية بالإدارة.

وخلال الجولة، حرصت وكيل تعليم بني سويف، على متابعة قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية، مع التأكيد على الاهتمام بتنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، كما تابعت مستوى أداء الطلاب في اللغة العربية ضمن البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، إضافة إلى متابعة التقييمات الأسبوعية وسجلات الدرجات، والتأكد من مطابقة درجات الطلاب في كتب التقييمات مع سجلات المعلمين لضمان دقة الأداء التعليمي.

تكثيف العمل الميداني لتحقيق الانضباط بالمدارس

وشددت وكيل تعليم بني سويف، على أهمية متابعة أعمال النظافة داخل المدارس، بما في ذلك تطهير دورات المياه حفاظًا على سلامة الطلاب، مؤكدًة على استمرار مبادرة تجميل وتشجير المدارس لإضفاء لمسة جمالية على البيئة التعليمية.

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم، مع متابعة كافة الجوانب المتعلقة بالأداء الأكاديمي والإداري داخل المدارس، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة للطلاب، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والجودة في العملية التعليمية بـ محافظة بني سويف.

