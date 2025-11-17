طريقة عمل عصير الرمان بالكركدية، منعش ولذيذ وفوائده عظيمة

18 حجم الخط

طريقة عمل عصير الرمان بالكركدية، عصير الرمان بالكركدية من المشروبات الطبيعية الشعبية اللذيذة والغنية بالفوائد الصحية، وهو مشروب شهير ويقدم بمحلات العصير والمنزل خاصة فى موسم الرمان.

وطريقة عمل عصير الرمان بالكركدية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ويجمع هذا العصير بين حلاوة الرمان المميزة ونكهة الكركدية المنعشة ولونه الرائع، ليصبح مناسب للتقديم في الصيف والشتاء، لأنه منعش فى الصيف ومقوى للمناعة فى الشتاء.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل عصير الرمان بالكركدية.

مكونات عمل عصير الرمان بالكركدية:-

2 كوب من حبوب الرمان الطازج

1 كوب من الكركدية المجفف

4 كوب ماء

4 أو 5 ملاعق كبيرة من السكر أو حسب الرغبة

ملعقة كبيرة من عصير الليمون اختيارى

ثلج للتقديم

ماء ورد

عسل بدل السكر

قطع رمان للتزيين

شرائح ليمون

عصير الرمان بالكركدية

طريقة عمل عصير الرمان بالكركدية:-

اغسلي الكركدية المجفف سريعا لإزالة أي شوائب.

ضعيه في قدر على النار مع 3 أكواب من الماء.

اتركيه يغلي 5 دقائق فقط حتى يكتسب الماء اللون الأحمر الداكن.

ارفعيه عن النار واتركيه يبرد تماما.

صفي الكركدية من الأوراق واحتفظي بالعصير.

ضعي حبوب الرمان في الخلاط مع كوب واحد من الماء.

اخلطي جيدا حتى يتفكك الرمان.

صفي العصير باستخدام مصفاة ناعمة لإزالة البذور تماما.

اخلطي عصير الرمان مع عصير الكركدية في وعاء كبير.

أضيفي السكر أو العسل وقلبي حتى يذوب تماما.

أضيفي الليمون إذا رغبتى في نكهة منعشة أكثر.

ضعي العصير في الثلاجة ليبرد لمدة ساعة على الأقل.

قدمي العصير في أكواب مع الكثير من الثلج.

زيني بشرائح ليمون أو حبوب رمان.

لنجاح عصير الرمان بالكركدية اختاري رمان طازج ذا لون أحمر قوي للحصول على طعم ألذ.

لا تغلي الكركدية كثيرا حتى لا يصبح مر.

استخدمي مصفاة ناعمة للحصول على عصير ناعم بدون أي بقايا بذور.

يمكنك إضافة قليل من ماء الورد لمنح العصير رائحة مميزة.

التبريد مهم لزيادة النكهة والانتعاش.

لا تكثري السكر لأن طعم الرمان في الأصل لاذع محبب.

فوائد عصير الرمان بالكركدية

ومن فوائد عصير الرمان بالكركدية:-

غني بمضادات الأكسدة.

يساعد في خفض ضغط الدم.

يعزز صحة القلب.

يدعم صحة الجلد ويقلل من الالتهابات.

يساعد في الهضم.

غني بفيتامين C.

مناسب لمن يتبعون نظام صحي لأنه قليل السعرات.

يعالج أنيميا فقر الدم

ينشط الدورة الدموية.

يمنح الجسم ترطيب عالي.

يقوى المناعة.

يعمل على تحسين نضارة البشرة.

