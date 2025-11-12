فى موسمه، طريقة عمل دبس الرمان بالمنزل

18 حجم الخط

طريقة عمل دبس الرمان، دبس الرمان من أكثر المكونات استخداما في المطبخ العربي، فهو يضيف نكهة لاذعة ومميزة للأطعمة، ويستخدم في تتبيل اللحوم، والسلطات، والمشاوي.

وطريقة عمل دبس الرمان، تحتاج بعض الخطوات ورغم ذلك تفضل بعض ربات البيوت تحضيره فى المنزل لأنه مضمون وتكلفة تحضيره بسيطة، ويتميز دبس الرمان بفوائده الصحية العديدة، إذ يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات مهمة للجسم.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل دبس الرمان.

مكونات عمل دبس الرمان:-

5 كيلو جرام رمان طازج ويفضل أن يكون حامض المذاق

كوب واحد من السكر اختياري حسب الرغبة في الحلاوة

نصف كوب من عصير الليمون الطازج يساعد في زيادة الحموضة والحفاظ على اللون

طريقة عمل دبس الرمان

طريقة عمل دبس الرمان:-

قومي بتقشير الرمان واستخراج الحبوب الحمراء بلطف دون كسر البذور البيضاء حتى لا تعطي مرارة.

ضعي الحبوب في الخلاط الكهربائي وشغليه على سرعة متوسطة حتى تتهرس الحبوب قليلا.

صفي الخليط باستخدام مصفاة دقيقة أو قطعة قماش قطنية للحصول على عصير صافى خالى من البذور والشوائب.

صبي العصير في قدر واسع من الستانلس ستيل تجنبي الألمنيوم لأنه يتفاعل مع الحموضة.

ضعي القدر على نار متوسطة حتى يبدأ العصير بالغليان، ثم اخفضي الحرارة إلى هادئة.

أزيلي الرغوة التي تظهر على السطح من وقت لآخر بملعقة خشبية.

أضيفي السكر وعصير الليمون مع التحريك المستمر حتى يذوب السكر تماما.

اتركي العصير على نار هادئة لمدة تتراوح بين 1.5 إلى 2.5 ساعة تقريبا، أو حتى يصبح الخليط كثيف داكن اللون وله قوام يشبه العسل.

لا تتركيه يجمد تماما أثناء الغلي، فسيزداد كثافة أكثر بعد أن يبرد.

اتركي دبس الرمان يبرد تماما.

اسكبيه في زجاجات معقمة ومحكمة الإغلاق.

احفظيه في مكان بارد وجاف، ويفضل داخل الثلاجة للحفاظ على نكهته ولونه لمدة تصل إلى سنة كاملة.

لنجاح دبس الرمان استخدمي رمان طازج وناضج لضمان نكهة قوية.

لا تغلي العصير على نار عالية حتى لا يحترق أو يكتسب طعم مر.

إذا كان الرمان شديد الحموضة، يمكنك موازنة الطعم بإضافة كمية بسيطة من العسل بدل السكر.

تأكدي من تعقيم الزجاجات جيدا حتى لا يتعفن الدبس بمرور الوقت.

لا تغطي القدر أثناء الغلي حتى يتبخر الماء بسرعة ويتركز العصير بشكل أفضل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.