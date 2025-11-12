الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فى موسمه، طريقة عمل دبس الرمان بالمنزل

دبس الرمان
دبس الرمان
18 حجم الخط

طريقة عمل دبس الرمان، دبس الرمان من أكثر المكونات استخداما في المطبخ العربي، فهو يضيف نكهة لاذعة ومميزة للأطعمة، ويستخدم في تتبيل اللحوم، والسلطات، والمشاوي.

وطريقة عمل دبس الرمان، تحتاج بعض الخطوات ورغم ذلك تفضل بعض ربات البيوت تحضيره فى المنزل لأنه مضمون وتكلفة تحضيره بسيطة، ويتميز دبس الرمان بفوائده الصحية العديدة، إذ يحتوي على مضادات أكسدة وفيتامينات مهمة للجسم.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل دبس الرمان.

مكونات عمل دبس الرمان:-

5 كيلو جرام رمان طازج ويفضل أن يكون حامض المذاق

كوب واحد من السكر اختياري حسب الرغبة في الحلاوة

نصف كوب من عصير الليمون الطازج يساعد في زيادة الحموضة والحفاظ على اللون

طريقة عمل دبس الرمان 
طريقة عمل دبس الرمان 

طريقة عمل دبس الرمان:-

  • قومي بتقشير الرمان واستخراج الحبوب الحمراء بلطف دون كسر البذور البيضاء حتى لا تعطي مرارة.
  • ضعي الحبوب في الخلاط الكهربائي وشغليه على سرعة متوسطة حتى تتهرس الحبوب قليلا.
  • صفي الخليط باستخدام مصفاة دقيقة أو قطعة قماش قطنية للحصول على عصير صافى خالى من البذور والشوائب.
  • صبي العصير في قدر واسع من الستانلس ستيل تجنبي الألمنيوم لأنه يتفاعل مع الحموضة.
  • ضعي القدر على نار متوسطة حتى يبدأ العصير بالغليان، ثم اخفضي الحرارة إلى هادئة.
  • أزيلي الرغوة التي تظهر على السطح من وقت لآخر بملعقة خشبية.
  • أضيفي السكر وعصير الليمون مع التحريك المستمر حتى يذوب السكر تماما.
  • اتركي العصير على نار هادئة لمدة تتراوح بين 1.5 إلى 2.5 ساعة تقريبا، أو حتى يصبح الخليط كثيف داكن اللون وله قوام يشبه العسل.
  • لا تتركيه يجمد تماما أثناء الغلي، فسيزداد كثافة أكثر بعد أن يبرد.
  • اتركي دبس الرمان يبرد تماما.
  • اسكبيه في زجاجات معقمة ومحكمة الإغلاق.
  • احفظيه في مكان بارد وجاف، ويفضل داخل الثلاجة للحفاظ على نكهته ولونه لمدة تصل إلى سنة كاملة.
  • لنجاح دبس الرمان استخدمي رمان طازج وناضج لضمان نكهة قوية.
  • لا تغلي العصير على نار عالية حتى لا يحترق أو يكتسب طعم مر.
  • إذا كان الرمان شديد الحموضة، يمكنك موازنة الطعم بإضافة كمية بسيطة من العسل بدل السكر.
  • تأكدي من تعقيم الزجاجات جيدا حتى لا يتعفن الدبس بمرور الوقت.
  • لا تغطي القدر أثناء الغلي حتى يتبخر الماء بسرعة ويتركز العصير بشكل أفضل.
txt

فوائد دبس التمر للطفل الرضيع وطرق تقديمه له

txt

حفاظا على صحة أسرتك، طريقة عمل دبس الرمان في البيت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دبس الرمان طريقة عمل دبس الرمان مكونات عمل دبس الرمان الرمان الشيف نورهان القاضى الدبس

مواد متعلقة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الرمان والتين يبدأ مرحلة "المصالحة" مع المصريين

هل الرمان يسبب اضطراب الهرمونات الأنثوية؟

عصير وقشور ودبس، الرمان فاكهة الجمال وكل قطعة تحمل فوائد

فوائد الرمان، يحارب حصوات الكلى ويحافظ على صحة القلب والدماغ

الأكثر قراءة

غزيرة ورعدية، خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة ورعد وبرق

هل يعود عادل إمام للشاشة مجددًا؟ إسعاد يونس تكشف خبرا صادما للجمهور

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

ائتلاف رئيس الوزراء يتقدم، بدء إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب في العراق

زيارة مفاجئة لقطة مصرية صغيرة إلى مقر السفارة الألمانية، ما القصة؟ (صور)

انتشال جثة شاب من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

استمرار سقوط أمطار غزيرة على بورفؤاد (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الفراغ الروحي أخطر أزمات العصر

كيف نستشعر نعم الله علينا؟ إمام مسجد سيدنا الحسين يوضح (فيديو)

الإفتاء: 3 شروط يجب توافرها في الزي الشرعي للفتاة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية