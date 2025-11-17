وزيرة التضامن توجه بدراسة حالة 23 طفلًا بدار رعاية بالفيوم

18 حجم الخط

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة حالة 23 طفلا بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأيتام بالحادقة، لإعادة دمجهم في أسرهم مرة أخرى بما يحقق المصلحة الفضلى للنزلاء، خاصة أنهم معلومي النسب، جاء ذلك خلال زيارتها لمحافظة الفيوم، اذ تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ الفيوم، أروقة المؤسسة للوقوف على الخدمات المقدمة للأولاد والفتيات نزلاء الدار.

الارتقاء بالخدمات المقدمة للنزلاء

كما وجهت الوزيرة بدراسة أوضاع الجمعية المسند لها المشروع سواء المالية أو الإدارية، وجدوى الإسناد لها، مشيرة إلى ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للنزلاء بما يحقق الحياة الكريمة لهم.

شهدت الزيارة حضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، ومحمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة الفيوم.

