وزيرة التضامن: برنامج فرصة يوفر 2000 وظيفة لأبناء الفيوم

جولة وزير التضامن
جولة وزير التضامن بالفيوم، فيتو
زارت الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي محافظة الفيوم، استلهتا بتفقد معرض كنزي" الذي يعرض نماذج لبعض كنوز المحافظة من الحرف اليدوية والتراثية بديوان عام المحافظة،  وفي موقف إنساني قررت شراء كافة المنتجات اليدوية التي تم عرضها من ‘نتاج مؤسسة كنزي للأطفال المكفوفين وبلغت قيمتها 15 الف جنيه بواقع 1500 جنيه لكل طفل، ولفتت الوزيرة إلى أنه سيتم إعادة بيع المنتجات بقيمة أكبر وترد هذه القيمة إلى الأطفال.

فرص عمل ببرنامج فرصة

وفي مشهد إنساني آخر فوضت وزيرة التضامن الاجتماعي إحدى العاملات بالمصنع تدعى قمر عبد الهادي، لقص شريط افتتاح مجمع الوحدات الإنتاجية للملابس الجاهزة بتكلفة إجمالية  120 مليون جنيه كما استقبلت العاملات بالمصنع والمستفيدات من برنامج فرصة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي  لتوفير فرص عمل معظمها للمرأة المعيلة، ويبلغ عددها بالفيوم 2000 فرصة عمل، بالزغاريد، واحتضنت الوزيرة إحداهن وتدعى محاسن جمال التي انهمرت دموعها من فرحة الحصول علي فرصة عمل من برنامج فرصة لتساعدها على الإنفاق على أبنائها الخمسة ومساعدة زوجها الذي يعمل باليومية.

 

 

وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتابعان المشروعات الإنتاجية لمصنع الغزل والنسيج بقرية العزب (صور)

وزيرة التضامن تزور المقر الرئيسي لبنك ناصر الاجتماعي وتتفقد سير العمل

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن برنامج "تكافل وكرامة" أصبح أكبر برنامج للدعم النقدي للبسطاء، وتم مضاعفة عدد المستفيدين منه، وقد تحول البرنامج  إلى حق قانوني بموجب قانون الضمان الاجتماعي، ولا تكتفي الدولة بالدعم النقدي، بل تركز على التمكين الاقتصادي والاستثمار في رأس المال البشري من خلال مبادرات تشمل التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، وبرامج حياة كريمة ومودة، إضافة إلى دعم كبار السن وذوي الإعاقة.

