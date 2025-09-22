محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي ودار المسنين بتلا

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الإثنين جولة ميدانية موسعة لمتابعة حجم الأعمال المنفذة بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة تلا، في إطار حرصه على تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه الدكتور محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي بالمنوفية، ووحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، والدكتورة منى داوود مديرة عيادات التأمين الصحي بتلا.

محافظ المنوفية يوجه بزيادة منافذ صرف الأدوية

بدأ المحافظ جولته بتفقد مبنى عيادات التأمين الصحي بتلا لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى جودة الخدمات الطبية والعلاجية، حيث تفقد الصيدلية واطلع على آلية العمل ونسب التردد، موجها بزيادة عدد منافذ صرف الأدوية لتخفيف التكدس وتيسير الخدمة على المواطنين، كما أجرى حوارًا مباشرًا مع المرضى من منتفعي التأمين الصحي للاطمئنان على مستوى الخدمة ومدى توافر الاحتياجات الطبية.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ بتشكيل لجنة لمعاينة الموقع على الطبيعة ودراسة إمكانية تعلية دورين إضافيين بمبنى العيادات لاستيعاب أعداد أكبر من المترددين، وخاصة كبار السن، مؤكدًا اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لتخفيف العبء عن مرضى التأمين الصحي بنطاق المحافظة وتحسين مستوى الخدمة الطبية.

كما تفقد المحافظ دار المسنين بتلا لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمات المقدمة للنزلاء، حيث رافقته الأستاذة عفاف عبد الخالق مديرة الدار. وأكد المحافظ على ضرورة تحسين مستوى الرعاية المقدمة وتوفير بيئة آمنة تضمن تقديم خدمات إنسانية متكاملة للمسنين.

وتابع المحافظ نسب إنجاز أعمال التشطيبات النهائية بالدور العلوي الجاري تنفيذه بالدار، موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال في أقرب وقت ممكن بالمشاركة المجتمعية، بما يساهم في تعزيز الخدمات الاجتماعية وتوفير رعاية متكاملة لهذه الفئة.

