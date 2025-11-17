الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ينتج 14000 قطعة، وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يزوران مصنع الملابس الجاهزة

وزيرة التضامن، فيتو
وزيرة التضامن، فيتو
18 حجم الخط

تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، خطوط الإنتاج في مصنع الملابس الجاهزة، التابع لإحدى المؤسسات الاجتماعية، الذي يصل حجم الإنتاج فيه إلى 14000 قطعة يوميا، خاصة أن به 8 صالات إنتاج، حضر الزيارة الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم.

رعاية أبناء العاملات 

كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي الحضانة الملحقة بالمصنع التي أقامتها المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة نداء، لتقديم خدمات رعاية الطفولة لأبناء السيدات العاملات بالمصنع، وتستوعب الحضانة 120 طفلا وطفلة، وتستقبل الأطفال من سن 3 شهور لـ4 سنوات، تتبع منهج التعليم من خلال اللعب.

 

وزيرة التضامن: برنامج فرصة يوفر 2000 وظيفة لأبناء الفيوم

وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتابعان المشروعات الإنتاجية لمصنع الغزل والنسيج بقرية العزب (صور)

يذكر  أن المصنع نتاج تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء"، فقد تم تجهيز وتشغيل مجمع صناعي متخصص للملابس الجاهزة على مساحة 12 ألف متر مربع داخل مصنع الغزل والنسيج بمنطقة العزب، ويعمل المجمع على التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل لمستفيدات " تكافل وكرامة"، فقد تم تدريب وتوظيف 2000 سيدة بالمرحلة الأولى على مختلف مهارات الحياكة والصيانة والتشغيل الصناعي، وفق معايير الجودة والإنتاج الحديث، ومن المزمع تشغيل 3 آلاف سيدة خلال المرحلة الثانية من المجمع التي سيجري تنفيذها خلال عدة أشهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن توفير فرص عمل محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

ضبط مدير مصنع بتهمة إنتاج أسمدة زراعية مغشوشة في الجيزة

مصرع صاحب مصنع خزف صعقًا بالكهرباء في الغربية

رئيس الوزراء يتفقد مصنع "غزل 2" الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج ويتابع تجارب بدء التشغيل

رئيس الوزراء يزور مصنع العربي ـ تويواتشي لإنتاج الزجاج الهندسي

إخفاقات ومواقف مثيرة وتصريحات صادمة.. وزراء ومحافظون ضد الرئيس والمواطن.. واقعة الإسورة تكشف أزمة السياحة.. علاء فاروق يستفز المزارعين.. وأسامة الأزهري بـ«القائمة»

باستثمارات 40 مليون دولار، مدبولي يفتتح مصنع ملابس تركيًّا بمنطقة القنطرة غرب

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

الأكثر قراءة

الوطنية للانتخابات: إبطال الأصوات في إحدى اللجان الفرعية بسبب بدء الفرز قبل انتهاء التصويت

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

إيلون ماسك يقترض لشراء منزل صغير، ممتلكاته تثير الجدل والنشطاء يكشفون الحقيقة (فيديو)

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تشريعية الشيوخ: الرئيس وجه رسالة حاسمة لإعادة الانضباط وضمان حماية صوت الناخب

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم دراسة تاريخ وآثار الأمم السابقة، تعرف على رأي الإفتاء

تفسير رؤية سماع صوت الطبل في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب

عباقرة ولكن مجهولون، "حمزة الزيات" شيخ قراء القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية