ينتج 14000 قطعة، وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يزوران مصنع الملابس الجاهزة

تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، خطوط الإنتاج في مصنع الملابس الجاهزة، التابع لإحدى المؤسسات الاجتماعية، الذي يصل حجم الإنتاج فيه إلى 14000 قطعة يوميا، خاصة أن به 8 صالات إنتاج، حضر الزيارة الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم.

رعاية أبناء العاملات

كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي الحضانة الملحقة بالمصنع التي أقامتها المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة نداء، لتقديم خدمات رعاية الطفولة لأبناء السيدات العاملات بالمصنع، وتستوعب الحضانة 120 طفلا وطفلة، وتستقبل الأطفال من سن 3 شهور لـ4 سنوات، تتبع منهج التعليم من خلال اللعب.

يذكر أن المصنع نتاج تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء"، فقد تم تجهيز وتشغيل مجمع صناعي متخصص للملابس الجاهزة على مساحة 12 ألف متر مربع داخل مصنع الغزل والنسيج بمنطقة العزب، ويعمل المجمع على التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل لمستفيدات " تكافل وكرامة"، فقد تم تدريب وتوظيف 2000 سيدة بالمرحلة الأولى على مختلف مهارات الحياكة والصيانة والتشغيل الصناعي، وفق معايير الجودة والإنتاج الحديث، ومن المزمع تشغيل 3 آلاف سيدة خلال المرحلة الثانية من المجمع التي سيجري تنفيذها خلال عدة أشهر.

