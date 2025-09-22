توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مشروعات تنموية وفرص عمل وتراخيص أكشاك لغير القادرين، وعرض عدد من الحالات على اللجان الطبية واتخاذ ما يلزم لتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

متابعة حياة كريمة

ووجه محافظ الفيوم، بعقد اجتماع تنسيقي يضم ممثلين عن دار الهندسة "المكتب الاستشاري لمجلس الوزراء لمتابعة مشروعات حياة كريمة بمحافظة الفيوم"، ومديرية الشباب والرياضة، لفحص شكوى أحد المقاولين من عدم تسليم مشروع مركز شباب نصر الأعمى بقرية الغرق، كما وجه بدراسة مطلب أحد الطلاب بالمرحلة الإعدادية تعرض لحادث أدى إلى إصابته بإعاقة بالقدم، بشأن إلحاقه بأقرب مدرسة ثانوية لمحل سكن الأسرة.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

كما وجه محافظ الفيوم، بإجراء عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة، وكذا دراسة مطالب عدد من المواطنين بشأن حصولهم على وحدات سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية خارج نطاق مدينة الفيوم.

مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر

كما وجه محافظ الفيوم، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، وبحث حالة اسرة من الأولى بالرعاية تعرضت شقتهم الي حريق كامل قضى على جميع محتوياتها، ووجه المحافظ، وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب والفتيات تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية.

تراخيص اكشاك

كما وجه المحافظ، نائب رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية على أطراف المدينة، وفي القطاع الصحي، كما وجه بعرض حالة أحد الأطفال بالمرحلة الإعدادية يحتاج إلى عملية زرع قوقعة بالأذن، على لجنة طبية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وعرض حالة أحد الأطفال من مرضى المخ والأعصاب، على أحد المختصين من الأطباء، لتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم للحالة، كما وحه بتوفير إحدى الوحدات السكنية المخصصة للأولى بالرعاية بمدينة طامية، لأسرة الطفل بعد دراسة حالتها.

كما كلف محافظ الفيوم، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، بالمعاينة على الطبيعة، لشكوى أحد الأشخاص بقرية هوارة المقطع، بشأن تضرره من تحرير مخالفة تعدي على أراضي أملاك الدولة، واتخاذ اللازم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

