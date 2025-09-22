مدير أمن الفيوم يقود حملة على المركبات المخالفة

قاد اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم حملة أمنية مكبرة استهدفت الشوارع الفرعية والجانبية بمحيط حي لطف الله، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من المركبات المخالفة التي جرى تركها بطرق غير قانونية، حيث تم كلبشتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مالكيها، في إطار تطبيق القانون.

استمرار الحملات على شوارع الفيوم

وأكد مدير أمن الفيوم أن الحملات لن تكون مؤقتة، بل ستتواصل في مختلف ربوع المحافظة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية أو شكاوى متكررة من الأهالي، ولفت إلى أن الهدف منها هو إعادة الانضباط للشارع الفيومي، وتحقيق السيولة المرورية، وضمان سلامة المواطنين أثناء التنقل، وعبّر عدد من المواطنين عن شكرهم وتقديرهم للأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم على سرعة الاستجابة لشكواهم، مؤكدين أن هذه الحملات تعكس حرص وزارة الداخلية على راحة الأهالي وتوفير بيئة مرورية أكثر أمانًا وانتظامًا.

يذكر أن الحملات ستستمر بشكل دوري لتغطية جميع الميادين والشوارع الحيوية بالمحافظة، في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط المروري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.