الإثنين 22 سبتمبر 2025
محافظات

مدير أمن الفيوم يقود حملة على المركبات المخالفة

مدير أمن الفيوم،
مدير أمن الفيوم، فيتو

قاد اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم حملة أمنية مكبرة استهدفت الشوارع الفرعية والجانبية بمحيط حي لطف الله، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد كبير من المركبات المخالفة التي جرى تركها بطرق غير قانونية، حيث تم كلبشتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مالكيها، في إطار تطبيق القانون.

استمرار الحملات على شوارع الفيوم

وأكد مدير أمن الفيوم أن الحملات لن تكون مؤقتة، بل ستتواصل في مختلف ربوع المحافظة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية أو شكاوى متكررة من الأهالي، ولفت إلى أن الهدف منها هو إعادة الانضباط للشارع الفيومي، وتحقيق السيولة المرورية، وضمان سلامة المواطنين أثناء التنقل، وعبّر عدد من المواطنين عن شكرهم وتقديرهم للأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم على سرعة الاستجابة لشكواهم، مؤكدين أن هذه الحملات تعكس حرص وزارة الداخلية على راحة الأهالي وتوفير بيئة مرورية أكثر أمانًا وانتظامًا.

توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية في لقاء محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

بسبب السرعة الزائدة، مصرع ربة منزل دهسًا أسفل عجلات سرفيس بالفيوم

يذكر أن الحملات ستستمر بشكل دوري لتغطية جميع الميادين والشوارع الحيوية بالمحافظة، في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط المروري. 

