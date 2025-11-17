ضبط المتهم بسرقة مليون جنيه من خزينة شقة بالشيخ زايد

18 حجم الخط

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بعد سرقته مليون جنيه من خزينة أموال داخل شقة مترجم بمدينة الشيخ زايد، وتم إحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة الشيخ زايد بلاغًا بسرقة شقة تعود لمترجم، حيث تبين أن عاطلًا هدد مالك الشقة واستولى على مليون جنيه من خزينة أموال ومشغولات ذهبية وفر هاربًا.

وبتكثيف التحريات، توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتم إعداد كمين محكم ألقي القبض عليه. وعند مواجهته بالواقعة، اعترف بارتكاب السرقة، لتتولى النيابة التحقيقات اللازمة.

