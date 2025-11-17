الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط المتهم بسرقة مليون جنيه من خزينة شقة بالشيخ زايد

ضبط المتهم بسرقة
ضبط المتهم بسرقة مليون جنيه من خزينة أموال
 تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم بعد سرقته مليون جنيه من خزينة أموال داخل شقة مترجم بمدينة الشيخ زايد، وتم إحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة الشيخ زايد بلاغًا بسرقة شقة تعود لمترجم، حيث تبين أن عاطلًا هدد مالك الشقة واستولى على مليون جنيه من خزينة أموال ومشغولات ذهبية وفر هاربًا.

وبتكثيف التحريات، توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتم إعداد كمين محكم ألقي القبض عليه. وعند مواجهته بالواقعة، اعترف بارتكاب السرقة، لتتولى النيابة التحقيقات اللازمة.

أمن الجيزة مدينة الشيخ زايد قسم شرطة الشيخ زايد مديرية أمن الجيزة

