القبض على قائدي سيارتين بتهمة السير عكس الاتجاه بالقاهرة

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سير سيارتين عكس الاتجاه بالقاهرة، وضبط مرتكبي الواقعة.

القبض على قائدي سيارتين لسير عكس الاتجاه بالقاهرة عقب تداول فيديو

رصدت أجهزة الأمن، منشور مدعوم بمقطع فيديو يظهر قيام قائدي سيارتين «ملاكى وميكروباص» بالسير عكس الاتجاه بأحد شوارع القاهرة، ما عرض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

سير عكس الاتجاه بالقاهرة عقب تداول فيديو

بالفحص والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارتين «ساريتى التراخيص» وقائديهما، وهما موظف مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وسائق مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وبمواجهتهما اعترف كلاهما بارتكاب الواقعة، موضحين أن الهدف كان اختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.