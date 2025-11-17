الإثنين 17 نوفمبر 2025
حوادث

القبض على قائدي سيارتين بتهمة السير عكس الاتجاه بالقاهرة

القبض على قائدى سيارتين
القبض على قائدى سيارتين لسير عكس الإتجاه
كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سير سيارتين عكس الاتجاه بالقاهرة، وضبط مرتكبي الواقعة.

القبض على قائدى سيارتين لسير عكس الإتجاه بالقاهرة عقب تداول فيديو 
القبض على قائدي سيارتين لسير عكس الاتجاه بالقاهرة عقب تداول فيديو 

رصدت أجهزة الأمن، منشور مدعوم بمقطع فيديو يظهر قيام قائدي سيارتين «ملاكى وميكروباص» بالسير عكس الاتجاه بأحد شوارع القاهرة، ما عرض حياتهما وحياة المواطنين للخطر.

سير عكس الاتجاه بالقاهرة عقب تداول فيديو 

بالفحص والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارتين «ساريتى التراخيص» وقائديهما، وهما موظف مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وسائق مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق. 

تفاصيل إجراء تحويلات مرورية بمحور صلاح سالم الجديد مع طريق عين الحياة

ضبط سائق نقل يسير برعونة على أحد الطرق السريعة بالشرقية

وبمواجهتهما اعترف كلاهما بارتكاب الواقعة، موضحين أن الهدف كان اختصار الطريق، وتم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديها لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.

 

