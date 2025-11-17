ضبط سائق نقل يسير برعونة على أحد الطرق السريعة بالشرقية

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع يظهر قائد سيارة "نقل" تابعة لإحدى الشركات، يسير برعونة بأحد الطرق السريعة بالشرقية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص تم تحديد السيارة المقطورة "سارية التراخيص" وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، وإحالته للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

