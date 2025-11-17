الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سائق نقل يسير برعونة على أحد الطرق السريعة بالشرقية

ضبط سائق نقل يسير
ضبط سائق نقل يسير برعونة بالطرق السريعة
18 حجم الخط

تمكنت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع يظهر قائد سيارة "نقل" تابعة لإحدى الشركات، يسير برعونة بأحد الطرق السريعة بالشرقية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

صفقة الموسم ضاعت، ضبط كمية من مخدرى الهيدرو والحشيش بـ150 مليون جنيه

ضبط 97 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

وبالفحص تم تحديد السيارة المقطورة "سارية التراخيص" وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، وإحالته للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الطرق السريعة التحفظ على السيارة شركة شاي العروسة وزارة الداخلية قسم شرطة اول السلام

مواد متعلقة

صفقة الموسم ضاعت، ضبط كمية من مخدرى الهيدرو والحشيش بـ150 مليون جنيه

ضبط 97 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

تحويلات مرورية بكوبري تقاطع محور صلاح سالم مع عين الحياة

مصرع مزارع صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالبساتين

حيلة عصابة للسرقة، افتعلوا خناقة وهمية لخداع طالب أجنبى فى مدينة نصر

بعد تداول فيديو، ضبط 3 طلاب بتهمة الاعتداء على زميلهم أمام مدرسة في ديروط

مصرع شاب دهسته سيارة ميكروباص أثناء عبور الطريق بالقطامية

ضبط صانعة محتوى بالبحيرة لنشرها مقاطع خادشة للحياء

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

محمد عبد الجليل يكتب: الرئيس يحذر ويتوعد في أقوى بيان رئاسي.. إلغاء الانتخابات بالكامل أو جزئيا إذا تعذر الوصول لإرادة الناخبين.. والمرحلة الثانية في حماية السيسي

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

معهد التغذية يوصي بتناول الجبن القريش: غنية بالكالسيوم والفسفور لصحة العظام

خدمات

المزيد

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "حمزة الزيات" شيخ قراء القرآن الكريم

في ذكرى ميلاده، أبرز المحطات بحياة "أحمد الشرباصي" المفكر والشيخ الذي كتب للسينما والمسرح

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية