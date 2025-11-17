الإثنين 17 نوفمبر 2025
مصرع مزارع صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالبساتين

كشفت  أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات واقعة اصطدام راح ضحيتها مزارع أثناء عبوره الطريق بمنطقة البساتين.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا بوقوع مصادمة ووجود متوفى بأحد الطرق بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور مزارع مقيم بمحافظة أسيوط للطريق، اصطدمت به سيارة ميكروباص مجهولة، ما أدى إلى إصابته إصابة بالغة أودت بحياته، فيما فرّ قائد السيارة هاربًا عقب الحادث.

بتكثيف التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص المتسببة فى الواقعة «بدون تراخيص»، وضبط قائدها المقيم بدائرة القسم. وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، وعلل هروبه خشية المساءلة القانونية.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

