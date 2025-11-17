تحويلات مرورية بكوبري تقاطع محور صلاح سالم مع عين الحياة

18 حجم الخط

قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك فى إطار تنفيذ أعمال رفع الكمر الخاص بكوبرى تقاطع محور صلاح سالم الجديد مع طريق عين الحياة.

تحويلات مرورية

وقال مصدر أمني: تستلزم تلك الأعمال إجراء تحويلات مرورية محددة بالمنطقة لضمان السيولة المرورية وحماية مستخدمي الطريق، مع استمرار تواجد الخدمات على مدار فترة التنفيذ لحين انتهاء الأعمال.

