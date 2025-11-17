الإثنين 17 نوفمبر 2025
تحويلات مرورية بكوبري تقاطع محور صلاح سالم مع عين الحياة

قامت  الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك فى إطار تنفيذ أعمال رفع الكمر الخاص بكوبرى تقاطع محور صلاح سالم الجديد مع طريق عين الحياة. 

وقال مصدر أمني: تستلزم تلك الأعمال إجراء تحويلات مرورية محددة بالمنطقة لضمان السيولة المرورية وحماية مستخدمي الطريق، مع استمرار تواجد الخدمات على مدار فترة التنفيذ لحين انتهاء الأعمال.

مصرع مزارع صدمته سيارة أثناء عبور الطريق بالبساتين

حيلة عصابة للسرقة، افتعلوا خناقة وهمية لخداع طالب أجنبى فى مدينة نصر

الجريدة الرسمية