اعرفى طرق التفرقة بين الفلفل الأسود الأصلي والمغشوس

الفلفل الأسود من التوابل المهمة والشهيرة التى لها رائحة ذكية ونفاذة، وهو أساسي فى جميع أنواع الطعام والمقبلات ويزداد الإقبال على تناوله يوميا.

ولا تقتصر أهمية الفلفل الأسود على الطهى فقط بل له قيمة غذائية عالية وكان يستخدم في الطب القديم، ومازال يدخل فى صناعة بعض الأدوية والمستحضرات.

ولكن للأسف مع غش التجار أصبح هناك فلفل أسود اصلى وآخر مغشوش وللأسف يصعب على ربات البيوت التفريق بينهما.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن الفلفل الأسود من التوابل المهمة والشهيرة ولكن للأسف يوجد منه مغشوش فى الأسواق لذا ممنوع شرائه مطحون، ويجب شرائه حب وليس مطحون.

الفلفل الأسود الأصلى والمغشوس

طرق التفرقة بين الفلفل الأسود الأصلى والمغشوس

وأضاف سلامة، أن هناك بعض الفروق بين الفلفل الأسود الأصلى والفلفل الأسود المغشوش وتساعد ربات البيوت على التمييز بينهم، منها:-

الفلفل الأصلي له حباية شكلها غير متساوى ومنه الكبير والصغير، لكن المغشوش له حبوب متشابهة فى الشكل والحجم.

حبوب الفلفل الأسود الأصلى خشنة وله ندوب قليلا لكن المغشوش ناعم وكأنه مدهون زيت لأنه يكون منزوع القشرة.

الأصلى بعد الطحن يكون ذات لون رمادي فاتح أو رمادى يميل للبنى لكن المغشوش يكون لونه أسود قاتم وهذا دليل على أن به إضافات.

يتم وضع الفلفل المطحون على اليد لو ترك لون أسود فهذا دليل على أنه مغشوش.

المغشوش إذا وضعناه فى الماء وأصدر رائحة غريبة والماء تغير لونها إلى الأسود والفلفل طفا على الماء فهذا مغشوش لأن الاصلى له رائحة فلفل طبيعية ولا يغير لون الماء إلى الأسود.

