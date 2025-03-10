يعزز الهضم ويمنع الإسهال، فوائد الفلفل الأسود ومخاطر الإفراط في تناوله

يساعد الفلفل الأسود على تعزيز امتصاص العناصر الغذائية، وتعزيز الهضم، ومنع الإسهال. ولكن تناول كميات كبيرة منه قد يعزز امتصاص بعض الأدوية بشكل مفرط.

لآلاف السنين، كان الفلفل الأسود مكونًا أساسيًا في جميع أنحاء العالم، ويُشار إليه غالبًا باسم "ملك التوابل"، ويأتي من الفاكهة المجففة وغير الناضجة لنبات Piper nigrum الهندي الأصلي. تُستخدم حبات الفلفل الأسود الكاملة والفلفل الأسود المطحون بشكل شائع في الطهي.

بالإضافة إلى إضافة النكهة إلى الأطعمة، قد يعمل الفلفل الأسود كمضاد للأكسدة ويقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحيةـ وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

الفوائد صحية للفلفل الأسود

قد تحمي المركبات الموجودة في الفلفل الأسود - وخاصة مكونه النشط بيبيرين - من تلف الخلايا، وتحسن امتصاص العناصر الغذائية، وتساعد في مشاكل الجهاز الهضمي.

مضاد أكسدة قوي

تُظهر العديد من الدراسات أن الفلفل الأسود يعمل كمضاد للأكسدة في الجسم.

مضادات الأكسدة هي مركبات تحارب الضرر الخلوي الناجم عن جزيئات غير مستقرة تسمى الجذور الحرة.

تتكون الجذور الحرة نتيجة لسوء التغذية، والتعرض لأشعة الشمس، والتدخين، والملوثات، والمزيد.

وجدت إحدى الدراسات التي أن مستخلصات الفلفل الأسود كانت قادرة على مقاومة أكثر من 93% من الضرر الناجم عن الجذور الحرة الذي حفزه العلماء في مستحضر دهني.

وأخيرًا، لاحظت دراسة أجريت في أنابيب الاختبار على خلايا السرطان البشرية أن مستخلصات الفلفل الأسود كانت قادرة على إيقاف ما يصل إلى 85% من الضرر الخلوي المرتبط بتطور السرطان.

إلى جانب البيبيرين، يحتوي الفلفل الأسود على مركبات أخرى مضادة للالتهابات - بما في ذلك الزيوت الأساسية الليمونين وبيتا كاريوفيلين - والتي قد تحمي من الالتهابات وتلف الخلايا والأمراض.

يعزز امتصاص العناصر الغذائية

يمكن للفلفل الأسود أن يعزز امتصاص ووظيفة بعض العناصر الغذائية والمركبات المفيدة.

على وجه الخصوص، قد يحسن امتصاص الكركمين - المكون النشط في التوابل المضادة للالتهابات الشهيرة الكركم.

وجدت إحدى الدراسات أن تناول 20 ملغ من البيبيرين مع 2 جرام من الكركمين يحسن من توفر الكركمين في دم الإنسان بنسبة 2000٪.

تظهر الأبحاث أيضًا أن الفلفل الأسود قد يحسن امتصاص بيتا كاروتين - وهو مركب موجود في الخضروات والفواكه يحوله الجسم إلى فيتامين أ.

يعمل بيتا كاروتين كمضاد للأكسدة قوي قد يقاوم تلف الخلايا، وبالتالي يمنع حالات مثل أمراض القلب.

يعزز الهضم ويمنع الإسهال

قد يعزز الفلفل الأسود وظيفة المعدة بشكل صحيح.

على وجه التحديد، قد يحفز تناول الفلفل الأسود إطلاق الإنزيمات في البنكرياس والأمعاء التي تساعد في هضم الدهون والكربوهيدرات.

أظهرت الدراسات أن الفلفل الأسود قد يمنع الإسهال أيضًا عن طريق تثبيط تقلصات العضلات في الجهاز الهضمي وإبطاء هضم الأطعمة.

في الواقع، وجدت الدراسات أن البيبيرين بجرعات 4.5 ملغ لكل رطل (10 ملغ لكل كيلوغرام) من وزن الجسم كان مماثلًا لدواء الإسهال الشائع لوبيراميد في منع الانقباضات المعوية التلقائية.

نظرًا لتأثيراته الإيجابية على وظيفة المعدة، قد يكون الفلفل الأسود مفيدًا لأولئك الذين يعانون من سوء الهضم والإسهال.

المخاطر والآثار الجانبية للفلفل الأسود

يعتبر الفلفل الأسود آمنًا للاستهلاك البشري بالكميات النموذجية المستخدمة في الطعام والطهي.

يبدو أيضًا أن المكملات الغذائية التي تحتوي على 5-20 ملغ من البيبيرين لكل جرعة آمنة، لكن البحث في هذا المجال محدود.

ومع ذلك، فإن تناول كميات كبيرة من الفلفل الأسود أو تناول مكملات بجرعات عالية قد يؤدي إلى آثار جانبية ضارة، مثل الشعور بالحرقان في الحلق أو المعدة.

علاوة على ذلك، قد يعزز الفلفل الأسود امتصاص بعض الأدوية وتوفرها، بما في ذلك مضادات الهيستامين المستخدمة لتخفيف أعراض الحساسية.

في حين أن هذا قد يكون مفيدًا للأدوية التي يتم امتصاصها بشكل سيئ، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى امتصاص مرتفع بشكل خطير لأدوية أخرى.

استخدامات الفلفل الأسود

يمكن إضافة الفلفل الأسود إلى النظام الغذائي بعدة طرق.

الفلفل الأسود المطحون أو حبات الفلفل الأسود الكاملة في وعاء مع مطحنة شائعة في محلات البقالة والأسواق وعلى الإنترنت.

استخدم الفلفل الأسود كمكون في الوصفات لإضافة النكهة والتوابل إلى اللحوم والأسماك والخضروات وخلطات السلطة والحساء والأطعمة المقلية والمعكرونة والمزيد.

يمكنك أيضًا إضافة قليل من الفلفل الأسود إلى البيض المخفوق والخبز المحمص بالأفوكادو والفواكه وصلصات الغمس للحصول على نكهة حارة.

لتحضير التتبيلة باستخدام التوابل، امزجي 1/4 كوب (60 مل) من زيت الزيتون مع 1/2 كوب من الماء المغلي. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونصف ملعقة صغيرة من الملح وقليل من التوابل المفضلة لديك. ادهني السمك أو اللحوم أو الخضراوات بهذه التتبيلة قبل الطهي للحصول على طبق شهي.

عند تخزين الفلفل الأسود في مكان بارد وجاف، تصل مدة صلاحيته إلى عامين إلى ثلاثة أعوام.

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