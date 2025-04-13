الأحد 13 أبريل 2025
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صحة ومرأة

فوائد الفلفل الأسود في إنقاص الوزن وتحسين الهضم

فوائد الفلفل الأسود
فوائد الفلفل الأسود

فوائد الفلفل الأسود، الفلفل الأسود من أنواع التوابل الشهيرة التى لها نكهة مميزة ويستخدم فى الطهى وكان يستخدم في الطب القديم.

وفوائد الفلفل الأسود، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الفلفل الأسود من أكثر التوابل استخدامًا في العالم، وهو يُستخرج من ثمار نبات يتم تجفيفه، ولا يقتصر استخدامه على إضفاء النكهة اللاذعة والمميزة للطعام، بل يتعدى ذلك ليحمل في طياته فوائد صحية عديدة تجعله عنصرًا هامًا في الطب التقليدي والحديث

فوائد الفلفل الأسود للصحة 
فوائد الفلفل الأسود للصحة 

 

فوائد الفلفل الأسود للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الفلفل الأسود:

  • يحتوي الفلفل الأسود على مركب يُعرف باسم "البيبيرين"، وهو المسؤول عن طعمه الحار وفوائده الطبية، ويُعد البيبيرين مضاد قوي للأكسدة، مما يساعد في محاربة الجذور الحرة التي قد تسبب أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
  • أظهرت دراسات علمية أن الفلفل الأسود يساهم في تحسين امتصاص بعض العناصر الغذائية في الجسم، مثل الكركم وفيتامين B12 والحديد، وهو ما يعزز من فعالية النظام الغذائي.
  • تحسين الهضم. فهو يحفّز إفراز العصارات الهضمية والإنزيمات في المعدة، مما يساعد في تكسير الطعام وامتصاصه بشكل أفضل، ويقلل من مشاكل عسر الهضم والانتفاخ، كما يساهم في الوقاية من الإمساك نظرًا لدوره في تنشيط حركة الأمعاء.
  • له تأثير إيجابي في إنقاص الوزن، حيث يعمل على تسريع عملية الأيض، مما يساعد الجسم على حرق الدهون بكفاءة أعلى.
  • كما أن رائحته تُحفّز الشهية بطريقة صحية، خاصة عند إضافته إلى الحساء أو الأطعمة الخفيفة.
  • لا يقتصر استخدام الفلفل الأسود على الصحة الجسدية فقط، بل له فوائد للبشرة أيضًا، إذ يُستخدم أحيانًا في مستحضرات العناية بالبشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يساعد في علاج حب الشباب وتنظيف المسام.

شروط تناول الفلفل الأسود 

وتابع، يُمكن القول إن الفلفل الأسود ليس مجرد بهار يُضاف للطعام، بل هو كنز صحي غني بالفوائد التي تعزز من صحة الجسم والعقل، ومع ذلك، يُنصح باستخدامه باعتدال لتجنّب أي آثار جانبية، خصوصًا لمن يعانون من مشكلات في المعدة.

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