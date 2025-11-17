مدير تعليم الجيزة يجري جولة مفاجئة بالمدارس للتأكد من الانضباط ومستوى القراءة

18 حجم الخط

قام سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، بجولة مفاجئة لعدد من المدارس التابعة لإدارتي شمال الجيزة وأوسيم التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

جولة ميدانية لضمان الانضباط وجودة التعليم

وتفقد وكيل الوزارة خلال جولته مدرستي أحمد عرابي ومصطفى كامل الابتدائية بشمال الجيزة، حيث تابع انتظام الطلاب داخل الفصول وسجلات التقييم وخطط الأنشطة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الانضباط ورفع مستوى الالتزام.

كما شملت الجولة مدارس الأمل للتعليم الأساسي، وبشتيل للتعليم الأساسي، وبشتيل الجديدة 1 التابعة لإدارة أوسيم التعليمية، وذلك للوقوف على آليات تنفيذ خطط المتابعة وتفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية.

توجيهات عاجلة من مدير تعليم الجيزة

وخلال الزيارة، أصدر وكيل الوزارة عدة توجيهات هامة، أبرزها تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، حيث أكد على ضرورة تطبيق لائحة السلوك والانضباط بحزم داخل المدارس، لضمان بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تساعد على تحقيق أفضل النتائج.

كما وجه بمتابعة التقييمات بشكل يومي وتسجيلها بدقة في السجلات المخصصة لها، بما يوفر رؤية حقيقية عن مستوى الطلاب وتقدمهم.

رفع مستوى القراءة والمهارات الأساسية

وشدد على أهمية التركيز على تحسين مستوى القراءة والمهارات الأساسية لجميع الطلاب، باعتبارها حجر الأساس في العملية التعليمية، مع تفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية لتنمية شخصية الطلاب وصقل قدراتهم.

وتأتي هذه الجولة ضمن خطة المتابعة المستمرة التي تنفذها مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بهدف التأكد من تطبيق معايير الجودة والانضباط داخل المدارس، وتعزيز دور الأنشطة التربوية في بناء شخصية الطالب.

وتواصل المديرية تنفيذ جولات مفاجئة على مختلف الإدارات التعليمية، في إطار توجه الوزارة لرفع مستوى الانضباط والتحصيل الدراسي في جميع مراحل التعليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.