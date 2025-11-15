السبت 15 نوفمبر 2025
حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات في شوارع العياط (صور)

واصل مركز ومدينة العياط جهوده المكثفة اليوم السبت لرفع كفاءة خدمات البنية التحتية وتحسين مستوى النظافة والانضباط داخل المدينة والقرى التابعة لها.

وجاءت هذه الجهود بقيادة ومتابعة المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط، الذي أكد استمرار الحملات اليومية لرفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري.

وشن المسؤولون اليوم حملة مكبرة لرفع إشغالات الطرق داخل نطاق مدينة العياط، شملت محيط السوق الحضاري والمزلقان والشوارع الرئيسية، بهدف منع التعدي على حرم الطريق وتحقيق سيولة مرورية للمواطنين.

وتواصلت أعمال ترقيم مركبات التوك توك داخل المدينة والقرى، مع وضع ملصقات تعريفية توضح القرية التابع لها التوك توك، إلى جانب الملصق الخاص بالتعريفة الرسمية لضمان عدم استغلال المواطنين.

رفع 350 طن مخلفات قمامة
 

ونفذت الأجهزة التنفيذية حملات نظافة موسعة داخل المدينة وقرى المركز، أسفرت عن رفع نحو 350 طن تقريبًا من المخلفات والقمامة، كما تم تنفيذ أعمال تجريد ورفع كفاءة طريق مصر أسيوط الزراعي والطرق الداخلية بنطاق المركز، لتحسين حركة المركبات وتقليل حالات التكدس، وواصلت فرق الكهرباء أعمال إصلاح الأعطال ورفع كفاءة منظومة الإضاءة العامة داخل المدينة والقرى.

إزالة فورية للتعديات
 

وتم إزالة مخلفات تعديات مبانٍ على الأراضي فور رصدها وحتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون ومنع أي محاولة للتعدي على أملاك الدولة.

وأكد المهندس ياسين سيد ياسين أن العمل مستمر على مدار الساعة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة بالمتابعة اليومية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات ستستمر بشكل دوري للحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط داخل مركز ومدينة العياط.

