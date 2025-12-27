أرسنال يهزم برايتون 2-1 ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، فاز أرسنال على برايتون بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي “ بوكسينج داي”.

وسجل هدف أرسنال الأول مارتن وأوديجارد خلال الشوط الأول ليضع فريقه في المقدمة.

وفي الشوط الثاني سجل آرسنال الهدف الثاني عن طريق مدافع برايتون روتور بالخطأ في مرماه ثم قلص برايتون الفارق وسجل هدف وحيد عن طريق جوميز.

ورفع آرسنال رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن مان سيتي صاحب المركز الثاني,.

مان سيتي يهزم نوتنجهام

فيما فاز فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، على نوتينجهام فورست، بهدفين مقابل هدف على ملعب “سيتي جراوند” ضمن منافسات

وسجل هدفي مانشستر سيتي كل من تيجاني ريندرز وريان شرقي.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نيكو أوريلي، جفارديول، روبن دياز، ماتيوس نونيز.

خط الوسط: تيجاني ريندرز، نيكو جونزاليس.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، فيل فودين، ريان شرقي.

خط الهجوم: هالاند.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، في حين أن نوتينجهام فورست لديه 18 نقطة في المركز السابع عشر.

ويفتقد مانشستر سيتي خدمات النجم عمر مرموش الذي يتواجد حاليًا رفقة منتخب مصر في المغرب لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا.

مباراة مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست

وانطلقت مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب روبن أموريم، فاز علي نظيره نيوكاسل يونايتد 1-0 علي أرضية ملعب "الأولد ترافورد" بافتتاح الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي “ بوكسينج داي”.

وتمكن باتريك دورجو من تسجيل هدف مانشستر يونايتد، والمباراة الوحيد، في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

ويعد ذلك الفوز هو الأول لمان يونايتد منذ انتصاره على ولفرهامبتون بنتيجة 4-1 في 8 ديسمبر الجاري، حيث تعادل بعد ذلك مع بورنموث بنتيجة 4/4 ثم خسر من أستون فيلا بهدفين لهدف.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.