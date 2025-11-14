السبت 15 نوفمبر 2025
خطوات علمية للوقاية من الأنيميا، نصائح يقدمها خبراء المركز القومي للبحوث

قدمت الدكتورة ماريان عزيز الباحث بقسم طب الأطفال بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث خطوات علمية للوقاية من الأنيميا لطلاب المدارس وأولياء الأمور.

وشددت الدكتورة ماريان على أهمية التغذية السليمة كخط دفاع أساسي لحماية الأطفال من الأنيميا وتحسين أدائهم الدراسي، مؤكدة على ضرورة تناول وجبة الإفطار يوميًا لزيادة التركيز والطاقة، على أن تضم مصادر بروتينية مثل البيض أو الحليب، بالإضافة إلى الفواكه الغنية بفيتامين C.

كما أوصت بضرورة تنويع النظام الغذائي اليومي ليشمل البروتينات، الفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة، والدهون الصحية، مع التقليل من السكريات والمشروبات الغازية والأطعمة السريعة منخفضة القيمة الغذائية. 

وأوضحت أن حصول التلميذ على ثلاث وجبات رئيسية ووجبتين صحيتين خفيفتين يساعد في الحفاظ على مستوى الطاقة والنشاط طوال اليوم الدراسي.

أهمية تناول الأطعمة الغنية بالحديد 

وفي سياق الحديث عن الوقاية من الأنيميا وعلاجها، شددت الباحثة على أهمية تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم والكبدة والبقوليات والخضروات الورقية الداكنة بعد طهيها جيدًا لتحسين امتصاص الحديد، مع ضرورة تناول فيتامين C لزيادة فعالية الامتصاص، كما نبهت إلى ضرورة تجنب تناول الشاي والقهوة أثناء أو بعد الوجبات مباشرة لأنها تقلل من امتصاص الحديد.

وأكدت د. ماريان أن مكملات الحديد لا تُستخدم إلا تحت إشراف طبي في حالات الأنيميا المثبتة، مع ضرورة علاج الأسباب الأساسية كالنزيف أو الطفيليات، إلى جانب دعم الجسم بفيتامين ب12 وحمض الفوليك الضروريين لتكوين خلايا الدم الحمراء.

وفي ختام حديثها أوضحت أن التغذية المتوازنة والنوم الجيد والنشاط البدني تشكل عناصر متكاملة للحفاظ على صحة الأطفال والوقاية من الأنيميا وتحسين جودة حياتهم.

