بعد المعاينة، تجديد تراخيص 9 محطات لتسمين الدواجن بالواحات البحرية

انتهت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة من تنفيذ معاينات فنية شاملة لتجديد تراخيص تشغيل 9 محطات لتسمين دواجن بداري بمنطقة العسيلة بمركز الواحات البحرية.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل محطة 126 ألف طائر في الدورة الواحدة، حيث تضم كل محطة أربعة عنابر أفقية بنظام الهناجر المسقوفة بالصاج المعزول. ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمحطات التسع التابعة للشركة إلى مليون و134 ألف طائر في الدورة الواحدة.

معاينة محطات تسمين الدواجن

وشملت أعمال المعاينة فحص اشتراطات الأمان الحيوي، والتأكد من توافر الأبعاد الوقائية، ومراجعة نظم التشغيل والإنتاج، وذلك بالتعاون مع الإدارة البيطرية بالواحات البحرية لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الصحية والفنية المقررة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بمتابعة الأنشطة الإنتاجية والتأكد من تطبيق اشتراطات الأمان الحيوي والضوابط التشغيلية داخل منشآت الثروة الحيوانية والداجنة.

كما تأتي المتابعة استنادًا إلى تعليمات قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية.


وجرت أعمال المعاينة تحت إشراف المهندس خالد أبو العطا وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، ومتابعة المهندس محمد سيد أحمد مدير الإدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية بالمديرية، وتنفيذ الدكتور حمدي الحبشي مدير إدارة الإنتاج الحيواني.

الجريدة الرسمية