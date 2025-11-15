المركز القومي للبحوث ينظم غدا المنتدى الثالث لنخيل البلح

18 حجم الخط

تنطلق غدًا الأحد 16 نوفمبر 2025 فعاليات المنتدى الثالث لنخيل البلح والمعرض المصاحب له، والذي ينظمه المركز القومي للبحوث بمقره بالدقي – الجيزة، في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية ودعم سلاسل القيمة المضافة للمحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها نخيل البلح.

ويُقام المنتدى تحت رعاية الدكتور ممدوح معوّض رئيس المركز القومي للبحوث، وبدعم وإشراف الدكتورة وفاء عبد الرحيم عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية، وبرئاسة الدكتورة هناء عبد الباقي رئيس لجنة العلاقات العلمية والثقافية بالمركز.

ويأتي تنظيم هذا الحدث العلمي المهم استمرارًا لدور المركز في دعم قطاع نخيل البلح المصري، وتعزيز مكانة التمور المصرية في الأسواق المحلية والدولية، من خلال تبني أحدث معايير الإنتاج والجودة والتسويق، بما يواكب المعايير العالمية ويحقق قيمة اقتصادية مضافة.

أهداف المنتدى

ومن المقرر أن يناقش المنتدى غدًا أحدث الأبحاث العلمية والتقنيات الحديثة في زراعة وإنتاج وتصنيع وتعبئة التمور، وسبل تعزيز التعاون بين الباحثين والمزارعين والمصدرين والشركات العاملة في قطاع التمور، وتطوير سلاسل القيمة وتحقيق إنتاج مستدام يلبي معايير الجودة الدولية، بالإضافة إلى عرض الابتكارات البحثية والنماذج التطبيقية الداعمة لرفع تنافسية التمور المصرية.

ويشهد الحدث إقامة معرض علمي بعنوان:

"مخرجات البحث العلمي والابتكار في خدمة نخيل البلح ومنتجاته"، ويستعرض أبرز الابتكارات والتقنيات التي توصل إليها الباحثون في تحسين إنتاجية النخيل، ومكافحة الآفات، وحفظ وتخزين وتصدير التمور، وتطوير منتجات صناعية ذات قيمة مضافة.

ويشارك في المنتدى غدًا عدد من الشركات المتخصصة في إنتاج وتطوير أصناف التمور وتصديرها، إلى جانب نخبة من الخبراء والباحثين في الزراعة والتصنيع الغذائي والتصدير، مما يعزز فرص تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون وفق المعايير الدولية.

