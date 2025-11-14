انضمام محافظة الجيزة لشبكة المدن الإبداعية لليونسكو 2025

السبت 15 نوفمبر 2025
انضمت محافظة الجيزة رسميًا إلى شبكة المدن الإبداعية لليونسكو لعام 2025 في مجال صناعة الأفلام، لتبدأ مرحلة جديدة من التعاون الثقافي والإنتاجي وتبادل الخبرات مع أكثر من 350 مدينة حول العالم، في خطوة تعكس رؤية مصر لبناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز حضورها على خريطة الإبداع العالمية.

وتمثل هذه الخطوة إنجازًا نوعيًا لمحافظة الجيزة، إذ تأتي امتدادًا لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي والإبداعي بدأت منذ انضمام المحافظة إلى شبكة التعلم لليونسكو في عام 2016، مما يعكس اهتمامها بتطوير التعليم والفنون والابتكار كركائز للتنمية المستدامة.

لماذا تُعد الجيزة مؤهلة للانضمام إلى شبكة المدن الإبداعية؟

 وأكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض أن الجيزة تعد واحدة من أهم المراكز الفنية في مصر والعالم العربي، بفضل استوديوهاتها التاريخية ومواقع التصوير التي شكلت ذاكرة السينما العربية لأكثر من مئة عام وقد كان لهذا الإرث الفني دور محوري في تعزيز القوة الناعمة المصرية وإبراز مكانتها الثقافية عالميًا.

وأوضحت الوزيرة أن انضمام الجيزة إلى الشبكة الدولية يأتي تتويجًا لجهود فرق متخصصة بالمحافظة، وبدعم من الوزارة وعدد من المؤسسات الفنية التي شاركت في إعداد ملف ترشح يليق بالمدينة وتاريخها الثقافي.

دعم الدولة للإبداع كعامل رئيسي للانضمام

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن هذا الإنجاز يعكس رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الإبداع باعتباره محركًا أساسيًا للتنمية، وتعزيز الهوية الثقافية المصرية والانفتاح على التجارب العالمية في مجالات الفنون والإعلام.

وأشار المحافظ إلى أن عضوية الجيزة في هذا التجمع الدولي تفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات الإنتاج السينمائي المشترك، التدريب وتطوير الكوادر الشبابية، تبادل الخبرات في الفنون البصرية، وتنفيذ مشروعات ثقافية مشتركة، بالإضافة إلى الترويج للسياحة الإبداعية.

وأكد محافظ الجيزة أنه بهذا الإنجاز، ترسخ الجيزة مكانتها كوجهة إبداعية عالمية، وتفتح الباب أمام مبادرات جديدة تُسهم في تطوير الصناعات الثقافية والفنية، ودعم الاقتصاد الإبداعي في مصر.

