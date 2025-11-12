الأربعاء 12 نوفمبر 2025
إزالة تعد في المهد على الأراضي الزراعية بالعياط واتخاذ الإجراءات القانونية

إزالة التعدي، فيتو
أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة نجاحها في رصد وإزالة حالة تعدٍّ في المهد على الأراضي الزراعية بمركز العياط، وذلك في إطار خطة المحافظة ووزارة الزراعة لحماية الرقعة الزراعية ومنع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي.

وأكدت المديرية أنه فور اكتشاف التعدي تم تنفيذ الإزالة على الفور، مع بدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تهدد الأراضي الزراعية.

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، ووفق تعليمات قيادات الوزارة الدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، وبمتابعة المهندس خالد أبو العطا وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، وتنفيذ المهندس محمد عبد العزيز مدير الإدارة الزراعية بالعياط.

وأوضحت مديرية الزراعة بالجيزة أن أعمال الرصد والمتابعة مستمرة على مدار العام لمنع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، حفاظًا على حقوق المزارعين ودعمًا للتنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة.

