الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سائق قلبه ميت، ضبط توك توك يسير في أرقي أحياء الدقي (صور)

ضبط التوكتوك، فيتو
ضبط التوكتوك، فيتو
18 حجم الخط

 تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي الدقي من ضبط توك توك يسير داخل منطقة نادي الصيد بالمخالفة للقوانين والتعليمات الصادرة بمنع سير مركبات التوك توك في نطاق الحي.

 

مصادرة التوكتوك 

وجرى مصادرة التوك توك فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتحت إشراف ومتابعة المهندس محمد رزق رئيس حي الدقي، وفريق العمل الميداني المتواجد بالموقع.

وأكد رئيس حي الدقي أن الحملات مستمرة بشكل يومي لضبط المخالفات ومنع سير التكاتك داخل نطاق الحي، مشددًا على أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون، حفاظًا على المظهر الحضاري للمنطقة وضمان سيولة الحركة المرورية.

ويهيب حي الدقي بالمواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات مرورية أو إشغالات لسرعة التعامل الفوري معها.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس محمد رزق محافظ الجيزة مخالفات مرور مخالفات مرورية

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتفقد المسارات البديلة بمناطق أعمال مترو الهرم (صور)

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات في شوارع العياط (صور)

المركز القومي للبحوث ينظم غدا المنتدى الثالث لنخيل البلح

خطوات علمية للوقاية من الأنيميا، نصائح يقدمها خبراء المركز القومي للبحوث

انضمام محافظة الجيزة لشبكة المدن الإبداعية لليونسكو 2025

بعد المعاينة، تجديد تراخيص 9 محطات لتسمين الدواجن بالواحات البحرية

تنسيق حكومي جديد بين البيئة والكهرباء.. تعاون بين الوزارتين لحماية التنوع البيولوجي.. التزام كامل بمعايير مواجهة التغير المناخي واستراتيجية التحول الطاقي

إغلاق طريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر بالجيزة

الأكثر قراءة

درجات المتسابقين في اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

انخفاض كبير في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

القصة أخدت بُعد ديني، حفل محمد عبد الجبار في ذي قار يثير جدلا بالعراق (فيديو)

تعرف على المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس النواب

تريزيجيه يعترف بخطئه في مونديال الأندية ويكشف عن حديث مؤثر لزيزو قبل مباراة الزمالك

قليل من الدعم كثير من التعقيد، بريطانيا تجري أكبر تغيير في سياسة طالبي اللجوء بالعصر الحديث

هتصيفوا تاني، الأرصاد تعلن عودة ارتفاع درجات الحرارة وتحدد الموعد

خدمات

المزيد

انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على كيفية التظلم على وقف الدعم النقدي في القانون الجديد

انخفاض كبير في البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 16 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية