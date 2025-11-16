سائق قلبه ميت، ضبط توك توك يسير في أرقي أحياء الدقي (صور)

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي الدقي من ضبط توك توك يسير داخل منطقة نادي الصيد بالمخالفة للقوانين والتعليمات الصادرة بمنع سير مركبات التوك توك في نطاق الحي.

مصادرة التوكتوك

وجرى مصادرة التوك توك فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتحت إشراف ومتابعة المهندس محمد رزق رئيس حي الدقي، وفريق العمل الميداني المتواجد بالموقع.

وأكد رئيس حي الدقي أن الحملات مستمرة بشكل يومي لضبط المخالفات ومنع سير التكاتك داخل نطاق الحي، مشددًا على أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون، حفاظًا على المظهر الحضاري للمنطقة وضمان سيولة الحركة المرورية.

ويهيب حي الدقي بالمواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات مرورية أو إشغالات لسرعة التعامل الفوري معها.



