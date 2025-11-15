محافظ الجيزة يتفقد المسارات البديلة بمناطق أعمال مترو الهرم (صور)

18 حجم الخط

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، المسارات المرورية البديلة التي اقترحتها الإدارة العامة لمرور الجيزة بمحيط محطتي مترو مدكور والطالبية، وذلك لمتابعة انتظام الحركة المرورية في نطاق أعمال مشروع مترو الأنفاق بشارع الهرم.

وأوضح المحافظ أن المسارات الجديدة تم تنفيذها كحل بديل مؤقت لتلبية احتياجات الشركات المنفذة لأعمال محطتي المترو، بما يضمن استمرار المشروع دون تعطيل، مع الحفاظ على السيولة المرورية واستيعاب حركة المركبات في المناطق المتأثرة بالأعمال.

توجيهات المحافظ خلال الجولة

ووجه محافظ الجيزة بسرعة تجهيز ورفع كفاءة المسارات البديلة، كما وجّه مسؤولي الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع رؤساء أحياء العمرانية والطالبية لسرعة الانتهاء من تمهيد الطرق البديلة واستقبال حركة السيارات قبل غلق المسارات الحالية.

وضع لوحات مرورية إرشادية



وشدد المحافظ على ضرورة نشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية في محيط التحويلات المرورية لتوعية المواطنين وتجنب حدوث أي ازدحام، وكلّف المحافظ رؤساء الأحياء بتنفيذ حملات يومية بمنطقة الأعمال والمسارات البديلة لرفع الإشغالات ومنع أي تعديات على حرم الطريق، وكذلك إزالة تراكمات المخلفات وناتج الأعمال بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل.



وتابع المحافظ خلال جولته أعمال المرافق المختلفة، مؤكدًا على الجهات المنفذة ضرورة الالتزام بجدول الأعمال واستكمال التنفيذ دون توقف لضمان تسليم محطتي المترو في المواعيد المقررة.

وأكد المهندس عادل النجار أن محافظة الجيزة تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لإنجاح مشروع مترو أنفاق الهرم، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي ستسهم في تخفيف الضغط المروري وتحسين خدمات النقل للمواطنين.



