منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية كاب فيردي (صور)

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته بمدينة العين، استعدادًا لمواجهة منتخب كاب فيردي وديًا في السادسة مساء يوم الاثنين المقبل - بتوقيت القاهرة - باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

غياب زيزو وحمدي فتحي أمام كاب فيردي

وتأكد غياب الثنائي أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي عن مباراة كاب فيردي للإصابة، وخضع صلاح محسن لتدريبات استشفائية، إلى جانب منح محمد صلاح راحة وعدم مشاركته في ودية كاب فيردي.

حضر مران منتخب مصر طارق أبو العينين ومحمد أبو حسين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في دورة الإمارات

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره كاب فيردي لتحديد المركز الثالث، يوم الإثنين المقبل 17 نوفمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية.

الجريدة الرسمية