استعدادا لكأس العرب، شريف يقود التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الثاني أمام الجزائر

يلتقي منتخب مصر المشارك في كأس العرب اليوم الإثنين نظيره  الجزائري، في اللقاء الودي الثاني الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات كل منهما لبطولة كأس العرب، التي تقام في ضيافة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل. 

كانت المباراة الودية الأولى التي جمعت الفريقين الجمعة الماضي، انتهت لصالح منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واستقر حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الجزائر الودية.

تشكيل منتخب مصر الثاني المتوقع أمام الجزائر اليوم وديًا


في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: كريم فؤاد ورجب نبيل وعمر فايد وكريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، ومحمد النني وأفشة.

خط الهجوم: إسلام عيسى ومحمد شريف،  ومصطفى سعد ميسي.

 

موعد ودية مصر والجزائر الثانية 

تقام مباراة منتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة مديره الفني حلمي طولان، أمام نظيره الجزائري في الرابعة عصر اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في ختام تحضيرات كل منهما للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر مطلع الشهر المقبل.

القناة الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وتنطلق الودية الثانية بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب ونظيره منتخب الجزائر في تمام الرابعة مساءً، ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت.

 

انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العرب

 

وانطلق الإثنين الماضي المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب مصر الثاني استعدادًا لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل. 

ويمثل المعسكر الحالي لمنتخب مصر ومواجهتي الجزائر، المرحلة الأخيرة في برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العرب بقطر. 

الجريدة الرسمية