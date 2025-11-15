منافس الأهلي بالكأس، المصرية للاتصالات الفريق الوحيد الذي يقوده مدرب أجنبي

السبت 15 نوفمبر 2025
أسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر موسم 2025-2026، عن مواجهة النادي الأهلي\ فريق المصرية للاتصالات.

ويعد المصرية للاتصالات من الفرق المميزة بدوري المحترفين حيث يحتل المركز ال8 برصيد 18 نقطة.

والمصرية للاتصالات الفريق الوحيد بدوري المحترفين المتعاقد مع مدير فني محترف، وهو  النيجيري أليو زوبيرو، المدير الفني السابق لمنتخب نيجيريا للشباب.

وتولى جمعة مشهور القيادة الفنية لنادي «وي»، بداية الموسم، ثم رحل عن تدريب الفريق، بعد نهاية الجولة الخامسة بدوري، ليتولى أحمد نبيل مانجا المهمة الفنية بصفة مؤقتة، قبل أن يتم التعاقد مع مدرب منتخب نيجيريا للشباب.

ونجح زوبيرو في قيادة منتخب نيجيريا للتأهل لكأس العالم للشباب 2025، بعد احتلال المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا التي استضافتها مصر، قبل أن يقود «النسور الخضر» للوصول إلى دور الـ 16 في المونديال والخروج أمام الأرجنتين.

وسبق للمدرب النيجيري قيادة أندية ويكي توريستس، جومبي يونايتد وكانيمي واريورز، ويطمح لتكرار نجاحاته في تجربته الجديدة مع نادي المصرية للاتصالات  الذي ينافس بقوة على الصعود إلى الدوري الممتاز.

الأندية المشاركة في قرعة كأس مصر

ويشارك في دور الـ32 للبطولة الـ21 ناديًا من القسم الأول، إضافة إلى 11 ناديًا من القسم الثاني.

ويتواجد من القسم الثاني أندية: "أبو قير للأسمدة - السكة الحديد - القناة - بترول أسيوط - وي - بلدية المحلة - مسار - تليفونات بني سويف - بور فؤاد - دكرنس - نادي الو ايجبت".

وأندية الدوري الممتاز الـ 21 هي الأهلي - الزمالك - بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - المصري - وادي دجلة - إنبي - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة - حرس الحدود - فاركو - المقاولون - الإسماعيلي - طلائع الجيش - الاتحاد السكندري - كهرباء الإسماعيلية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق لقب النسخة الماضية من مسابقة كأس مصر، على حساب بيراميدز.

