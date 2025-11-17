الإثنين 17 نوفمبر 2025
رياضة

الفراعنة أعلى 3 أضعاف، القيمة التسويقية لمنتخبي مصر وكاب فيردي

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو
18 حجم الخط

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، نظيره كاب فيردي في بطولة كأس العين الدولية، لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث.

القيمة التسويقية لمنتخب مصر وكاب فيردي 

تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر ثلاث أضعاف كاب فيردي. 

 القيمة التسويقية لمنتخب كاب فيردي تبلغ 28,30 مليون يورو.

بينما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 146,15 مليون يورو.

 

وتأتي المباراة في إطار تحضيرات منتخب مصر لبطولة أمم افريقيا للكبار، التي تستضيفها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر المقبل حتى الثامن عشر من يناير 2026.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في دورة الإمارات

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره كاب فيردي، اليوم الإثنين، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية.

غيابات بالجملة في تشكيلة منتخب مصر

يشهد منتخب مصر غياب 11 لاعبا من التشكيلة الأساسية للفريق بسبب الاصابات، بإستثناء محمد صلاح الذي قرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن منحه راحة سلبية واعفاءه من المشاركة في لقاء كاب فيردي.

 

مباراة مصر وأوزبكستان، فيتو
مباراة مصر وأوزبكستان، فيتو

منتخب مصر يخسر أمام أوزبكستان

وخسر منتخب مصر أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العين الدولية التي تستضيفها مدينة العين، في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وأوزبكستان، وإيران.

نظام بطولة الإمارات الودية بمشاركة منتخب مصر

ويلتقي منتخب أوزبكستان مع منتخب إيران غدا الثلاثاء لتحديد البطل، بينما يلعب منتخب مصر مع كاب فيردي على المركز الثالث.

 

