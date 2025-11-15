المنتخب يعلن التشخيص المبدئي لإصابة زيزو وحمدي فتحي وصلاح محسن

18 حجم الخط

منتخب مصر، قال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، إن التشخيص المبدئي كشف إصابة أحمد سيد زيزو في الأوتار المحيطة بالركبة.

بينما أصيب حمدي فتحي في عضلات الساق، وصلاح محسن في العضلة الخلفية.

ويبدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم السبت، استعداداته لمباراته الثانية في كأس العين الدولية أمام منتخب كاب فيردي، لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث في الدورة، التي تأتي في إطار تحضيراته لبطولة أمم افريقيا للكبار، التي تستضيفها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر المقبل حتى الثامن عشر من يناير 2026.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في دورة الإمارات

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره كاب فيردي لتحديد المركز الثالث، يوم الإثنين المقبل 17 نوفمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية.

مباراة مصر وأوزبكستان، فيتو

منتخب مصر يخسر أمام أوزبكستان

وخسر منتخب مصر أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العين الدولية التي تستضيفها مدينة العين، في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وأوزبكستان، وإيران.

وسجل أورونوف الهدف الأول لأوزبكستان في الدقيقة 3 من اللقاء، وكذلك الهدف الثاني في مرمى منتخب مصر بالدقيقة 43.

نظام بطولة الإمارات الودية بمشاركة منتخب مصر

وبذلك يلعب منتخب أوزبكستان مع منتخب إيران يوم 18 نوفمبر لتحديد البطل، بينما يلعب منتخب مصر مع كاب فيردي لتحديد المركز الثالث يوم 17 باستاد هزاع بن زايد، بعد فوز إيران على كاب فيردي بركلات الترجيح في افتتاح البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.