الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

صلاح وزيزو وتريزيجيه الأبرز، غيابات بالجملة لمنتخب مصر أمام كاب فيردي

منتخب مصر ,فيتو
منتخب مصر ,فيتو
18 حجم الخط

يواجه منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، نظيره كاب فيردي في بطولة كأس العين الدولية، لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث.

غيابات منتخب مصر أمام كاب فيردي 

 

يشهد منتخب مصر غياب 11 لاعبا من التشكيلة الأساسية للفريق بسبب الاصابات، بإستثناء محمد صلاح الذي قرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن منحه راحة سلبية واعفاءه من المشاركة في لقاء كاب فيردي.

ويعاني منتخب مصر العديد من الغيابات أمام كاب فيردي وأبرزهم أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي ومحمود تريزيجيه ومحمد عبد المنعم وأحمد عيد وإبراهيم عادل وإمام عاشور ومصطفى فتحي ومهند لاشين وعمرو الجزار، بسبب الإصابة وعدم الجاهزية.

 

 تقام المباراة في إطار تحضيرات منتخب مصر لبطولة أمم افريقيا للكبار، التي تستضيفها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر المقبل حتى الثامن عشر من يناير 2026.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي 

  تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره كاب فيردي، اليوم الإثنين، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة،.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

وتنقل المباراة قناة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية.

مباراة مصر وأوزبكستان، فيتو
مباراة مصر وأوزبكستان، فيتو

منتخب مصر يخسر أمام أوزبكستان

وخسر منتخب مصر أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العين الدولية التي تستضيفها مدينة العين، في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وأوزبكستان، وإيران.

نظام بطولة الإمارات الودية بمشاركة منتخب مصر

ويلتقي منتخب أوزبكستان مع منتخب إيران غدا الثلاثاء 18 نوفمبر لتحديد البطل، بينما يلعب منتخب مصر مع كاب فيردي لتحديد المركز الثالث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب مصر الاول موعد مباراة مصر وكاب فيردي مصر أمام كاب فيردي مصر وأوزبكستان مباراة مصر وكاب فيردي مباراة مصر وأوزبكستان

مواد متعلقة

المنتخب يعلن التشخيص المبدئي لإصابة زيزو وحمدي فتحي وصلاح محسن

منافس الأهلي بالكأس، المصرية للاتصالات الفريق الوحيد الذي يقوده مدرب أجنبي

كأس مصر، ماذا يحدث حال انتهاء مباريات الدور الـ32 بالتعادل؟

نتائج قرعة الدور الـ 32 لبطولة كأس مصر

قرعة كأس مصر، صدام قوي لبيراميدز بدور الـ 32

تعرف على منافس الزمالك بالدور الـ 32 لبطولة كأس مصر

قرعة كأس مصر، الأهلي يواجه هذا الفريق في دور الـ 32

دقيقة حداد على روح محمد صبري في بداية قرعة كأس مصر

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا في سوق العبور

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

طن النترات العادي يتراجع 3717 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين ببداية التعاملات

آخر تطورات سعر الدولار اليوم الإثنين 17-11-2025 في البنوك المصرية ببداية التعاملات

6234 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 17-11-2025

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين ببداية التعاملات

6234 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 17-11-2025

آخر تطورات سعر الدولار اليوم الإثنين 17-11-2025 في البنوك المصرية ببداية التعاملات

66.68 جنيها سعر الدينار الأردني في البنك المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية