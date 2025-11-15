كأس مصر، ماذا يحدث حال انتهاء مباريات الدور الـ32 بالتعادل؟

18 حجم الخط

أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر موسم 2025-2026.

و تنص لائحة الدور الـ32 لكأس مصر أنه سيتم اللجوء لوقت إضافي وركلات ترجيح في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

مباراة 1: الأهلي × المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو × تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي × بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي × المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت × وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت × القناة.

مباراة 7: الجونة × بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز × مسار.

مباراة 9: الزمالك × بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش × السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود × الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة × غزل المحلة.

مباراة 15: زد × ألو إيجبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي × دكرنس.

الأندية المشاركة في قرعة كأس مصر

ويشارك في دور الـ32 للبطولة الـ21 ناديًا من القسم الأول، إضافة إلى 11 ناديًا من القسم الثاني.

وتتواجد من القسم الثاني أندية: "أبو قير للأسمدة - السكة الحديد - القناة - بترول أسيوط - وي - بلدية المحلة - مسار - تليفونات بني سويف - بور فؤاد - دكرنس - نادي الو ايجبت".

وأندية الدوري الممتاز الـ 21 وهم الأهلي - الزمالك - بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - المصري - وادي دجلة - إنبي - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة - حرس الحدود - فاركو - المقاولون - الإسماعيلي - طلائع الجيش - الاتحاد السكندري - كهرباء الإسماعيلية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق لقب النسخة الماضية من مسابقة كأس مصر، على حساب بيراميدز.

