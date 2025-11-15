السبت 15 نوفمبر 2025
رياضة

كأس مصر، ماذا يحدث حال انتهاء مباريات الدور الـ32 بالتعادل؟

كأس مصر،فيتو
كأس مصر،فيتو
أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر موسم 2025-2026.

و تنص لائحة الدور الـ32 لكأس مصر أنه سيتم اللجوء لوقت إضافي وركلات ترجيح في حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
 مباراة 1: الأهلي × المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو × تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي × بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي × المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت × وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت × القناة.

مباراة 7: الجونة × بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز × مسار.

مباراة 9: الزمالك × بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش × السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري × كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود × الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة × غزل المحلة.

مباراة 15: زد × ألو إيجبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي × دكرنس.

الأندية المشاركة في قرعة كأس مصر

ويشارك في دور الـ32 للبطولة الـ21 ناديًا من القسم الأول، إضافة إلى 11 ناديًا من القسم الثاني.

وتتواجد من القسم الثاني أندية: "أبو قير للأسمدة - السكة الحديد - القناة - بترول أسيوط - وي - بلدية المحلة - مسار - تليفونات بني سويف - بور فؤاد - دكرنس - نادي الو ايجبت".

وأندية الدوري الممتاز الـ 21 وهم الأهلي - الزمالك - بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - المصري - وادي دجلة - إنبي - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة - حرس الحدود - فاركو - المقاولون - الإسماعيلي - طلائع الجيش - الاتحاد السكندري - كهرباء الإسماعيلية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق لقب النسخة الماضية من مسابقة كأس مصر، على حساب بيراميدز.

