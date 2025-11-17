كانتي يشعل أزمة في اتحاد جدة

الإثنين 17 نوفمبر 2025
يواجه نادي اتحاد جدة أزمة كبيرة مع اقتراب عقد لاعبه الفرنسي نجولو كانتي  من الانتهاء ودخوله الفترة الحرة.

ملف تجديد الفرنسي نجولو كانتي

أثار كانتي حالة من الغموض عند سؤاله عن الاستمرار مع الاتحاد أو العودة للدوري الفرنسي، بقوله: "لا أعرف ما سيحدث في المستقبل ولكنني أحاول الاستمتاع وتقديم كل ما لدي في السنوات المتبقية".

ورغم أن كانتي لم يعلن أي نية لرحيله ولكن تصريحاته كانت بمثابة جرس إنذار لإدارة الاتحاد خاصة وأنه سيدخل الفترة الحرة في يناير المقبل والتي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ آخر تزامنًا مع امتلاكه عدة عروض أوروبية كبرى.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الإدارة الاتحادية بدأت بالفعل المفاوضات مع كانتي من أجل معرفة موقفه من البقاء.


الفرنسي نجولو كانتي

رغم تراجع المستوى الجماعي للاتحاد هذا الموسم إلا أن كانتي لا يزال يحافظ على أدائه الفردي القوي، حيث يعد أحد أهم لاعبي الوسط في دوري روشن بالنظر لمعدلات الركض والقيام بالأدوار الدفاعية والهجومية المطلوبة، ومدى الفراغ الذي يتركه عند غيابه.

واتسم كانتي باحترافية شديدة، رغم تصريحات وكيله والتقارير التي أكدت غضبه من الإدارة بسبب عدم فتح ملف التجديد له منذ فترة، فهو لا يزال يقدم مستويات لافتة للموسم الثالث على التوالي منذ وصوله لقلعة "النمور".

ولم يغب كانتي عن الاتحاد سوى في مباراتين فقط، وشارك خلال 13 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا، ليرفع رصيده إلى 9 أهداف إلى جانب 10 تمريرات حاسمة بقميص الاتحاد منذ وصوله في 92 مناسبة.

توهج كانتي، كان سببًا رئيسيًا في عودته للمنتخب الفرنسي لأول مرة منذ أكثر من عام، مع إشادة أغلب نجوم "الديوك" بقدراته، بالإضافة لمدربه ديدييه ديشامب.

ديشامب أكد أن "كانتي لا يزال قادرًا على تقديم العطاء مع فرنسا، نظرًا لمستواه المميز مع الاتحاد".

