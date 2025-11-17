الإثنين 17 نوفمبر 2025
موعد المباراة والقنوات الناقلة، بداية صعبة للمصري في الكونفدرالية

المصري
المصري
يستعد فريق المصري البورسعيدي لبداية مشواره بدور المجموعات أمام كايزر شيفز الجنوب أفريقي ببطولة الكونفدرالية الاحد القادم.

موعد مباراة المصري وكايزر شيفز في الكونفدرالية 


يلتقي فريق المصري وضيفه كايزر شيفز الجنوب أفريقي، والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد السويس الجديد بالجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات من النسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

حكام مباراة المصري وكايزر شيفز في الكونفدرالية 

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة النادي المصري وضيفه فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي،

ويضم الطاقم الذي ينتمي إلى دولة ليبيريا كل من واشنطن دولو حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول إبراهيم جرانت، ومساعد الحكم الثاني توماس كونيه، فيما يتولى إيمانويل مينساه مهام الحكم الرابع، بينما يتولى الأوغندي هارونا ماواندا مهام مراقب المباراة، والجامبي مصطفى جالو مهام المنسق العام للمباراة والنيجيري أودوتشي جوان مهام المنسق الأمني للمباراة.

 

