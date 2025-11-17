الإثنين 17 نوفمبر 2025
المنيا تسجل 3 وفيات و38 مصابًا في ثلاثة حوادث خلال 48 ساعة

شهدت محافظة المنيا خلال الـ 48 ساعة الماضية سلسلة من الحوادث المتتالية على الطرق الصحراوية الشرقية والغربية، وأسفرت عن إصابة 38 شخصًا ووفاة 3 آخرين في ثلاثة حوادث منفصلة، وسط تحركات عاجلة من الأجهزة الأمنية وهيئة الإسعاف لإنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

المنيا، انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي – إصابة 15 شخصًا

txt

التحقيق مع 3 أشخاص ادعوا تزوير نتائج الانتخابات البرلمانية فى المنيا

txt

القبض على أبطال فيديو الاعتداء على شاب بـ"الشوم" في المنيا

بدأت الحوادث بانقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي المار بنطاق مركز ملوي جنوب المحافظة، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث.

وبالانتقال إلى الموقع تبين إصابة 15 شخصًا بإصابات تنوعت بين كدمات، سحجات، كسور متفرقة، واشتباه ما بعد الارتجاج.

المنيا، 3 وفيات و8 مصابين في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الشرقي

وفي حادث آخر على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من منطقة الشيخ فضل بمركز بني مزار، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بانقلاب ميكروباص يقل عددًا من الركاب.

أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم. وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات والإسعافات اللازمة.

المنيا، 20 مصابًا في انقلاب سيارة ربع نقل شرق النيل

كما شهد الطريق الصحراوي الشرقي المؤدي إلى منطقة البستان شرق النيل انقلاب سيارة ربع نقل تقل مجموعة من العمال المقيمين بقرية الحوارتة التابعة لمركز المنيا.

وأسفر الحادث عن إصابة 20 شخصًا بإصابات مختلفة من بينها كسور وكدمات واشتباه ارتجاج، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة.


تواصل الأجهزة التنفيذية والمرورية جهودها لتكثيف الرقابة على الطرق السريعة، في ظل تزايد الحوادث خلال الأيام الماضية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بقواعد القيادة الآمنة وتقليل السرعة.
 

