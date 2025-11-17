الإثنين 17 نوفمبر 2025
تحرير 435 مخالفة في حملات تموينية بمخابز الفيوم

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إن المديرية شنت عدة حملات مكبرة على المخابز البلدي والسياحي، خلال شهر نوفمبر الحالي، بهدف التأكد من وزن ومواصفات الرغيف المنتج، وشارك في الحملة جهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين.

نتائج الحملات على المخابز

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات حررت 435 مخالفة،  للمخابز منها 97 مخالفة لنقص وزن  الرغيف عن 90 جرام، و48 مخالفة لإنتاج غير مطابق للمواصفات،  و6 مخالفات لعدم وجود موازين، ومبيعات وهمية، و13 مخالفة لتجميع الدقيق البلدي، ومخالفة لعدم وجود سجلات، و261 مخالفة متنوعة ما بين عدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود قائمة أسعار.

دقيق وأسمدة مدعمة، تحرير 130 مخالفة تموينية في حملة بالفيوم

التحفظ على أسطوانات بوتاجاز ولحوم فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، على الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية، بتكثيف الحملات على المخابز البلدي والسياحية والمطاعم ومستودعات الدقيق، لضبط أسواق المواد الغذائية بالمحافظة.

الجريدة الرسمية