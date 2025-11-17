طريقة عمل سلطة العدس الساخنة، طبق شتوي دافئ

18 حجم الخط

طريقة عمل سلطة العدس الساخنة واحدة من أكثر الوصفات التي تجمع بين الفائدة العالية والطعم الغني، وهي من الأطباق التي تناسب فصل الشتاء بشكل خاص بفضل قدرتها على تدفئة الجسم ومنح إحساس بالشبع والطاقة.

تعتمد طريقة عمل العدس كمكوّن رئيسي، وهو من البقوليات الغنية بالبروتين النباتي، والحديد، والألياف، ما يجعله عنصرًا غذائيًا مهمًا للنساء والأطفال والأشخاص الذين يعتمدون على التغذية الصحية.



تتميز سلطة العدس الساخنة بسهولة إعدادها، ومكوناتها المتوافرة في كل بيت، إلى جانب إمكانية تعديلها لتناسب مختلف الأذواق، سواء بإضافة الخضروات المشوية أو الأعشاب الطازجة أو تتبيلة الليمون والثوم.

كما أنها تعتبر وجبة متكاملة يمكن تناولها على الغداء أو العشاء، خاصة لمن يبحثون عن وصفات مشبعة دون سعرات حرارية عالية.



القيمة الغذائية لسلطة العدس الساخنة

قبل التطرّق إلى طريقة عمل العدس الساخنة، من المهم الإشارة إلى أن العدس مصدر ممتاز للعناصر التالية:

الحديد: يساعد في رفع الهيموجلوبين ومكافحة الإرهاق.

البروتين النباتي: يعزز الشبع ويدعم صحة العضلات.

الألياف الغذائية: تحسن الهضم وتقلل الانتفاخ.

الفولات والمغنيسيوم: مفيدان لصحة القلب والأعصاب.

مضادات الأكسدة: تحمي الخلايا وتدعم المناعة.

إضافة الخضروات مثل البصل، الفلفل، الجزر، والطماطم تزيد القيمة الغذائية للطبق، بينما تمنح التتبيلة الليمونية الشهية توازنًا رائعًا بين الطعم والدسم الخفيف.

مكونات سلطة العدس الساخنة



لتحضير السلطة تحتاجين إلى:

كوب ونصف من العدس البني أو الأخضر (مغسول جيدًا).

بصلة متوسطة مفرومة.

ثمرة فلفل ألوان مقطعة مكعبات صغيرة.

جزرة مبشورة أو مقطعة شرائح رفيعة.

2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات.

3 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة كركم (اختياري لمنح لون وقيمة غذائية أعلى).

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

كوب ماء أو مرق خضار لطبخ العدس.

مكونات التتبيلة:

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

فص ثوم مهروس.

رشة سماق أو بابريكا.

رشة شطة (اختيارية).

طريقة التحضير خطوة بخطوة



1. تجهيز العدس

ضعي العدس في قدر على النار مع كوب من الماء أو مرق الخضار، ثم أضيفي الكمون والكركم ورشة ملح. اتركيه يغلي ثم اخفضي النار واتركيه ينضج حتى يصبح طريًا لكن دون أن يتهرى. عادة يستغرق العدس الأخضر حوالي 20 دقيقة، أما العدس البني فقد يحتاج أقل.

2. تجهيز الخضروات

في مقلاة صغيرة، ضعي ملعقة من زيت الزيتون وشوّحي البصل حتى يصبح شفافًا. أضيفي الفلفل والجزر وقلّبي لمدة دقيقتين فقط حتى يظل القوام مقرمشًا. يمكنكِ أيضًا إضافة الخضروات نيئة إذا كنت تفضلين سلطة خفيفة وغير مطهوة بالكامل.

3. خلط المكونات

بعد نضج العدس، يُصفى من الماء الزائد ويضاف فورًا – وهو ساخن – فوق الخضروات المشوحة. أضيفي مكعبات الطماطم والبقدونس المفروم وقلّبي برفق حتى تتجانس المكونات.

4. تحضير التتبيلة

اخلطي عصير الليمون مع الزيت والثوم والسماق والبابريكا والشطة. اسكبي التتبيلة على السلطة وهي ساخنة لتمتص النكهات بشكل أفضل.

5. التقديم

قدمي سلطة العدس فور تحضيرها للحصول على أفضل طعم. يمكن إضافة شرائح أفوكادو، أو رشة جبن فيتا، أو ملعقة من اللبنة لمزيد من الغنى حسب الذوق.

سلطة العدس الساخنة

لماذا تعتبر سلطة العدس الساخنة خيارًا مثاليًا للنساء؟

تمنح طاقة سريعة دون سكريات عالية.

تساعد في توازن الهرمونات بفضل غناها بالمغنيسيوم والبروتين.

تعزز نضارة البشرة بسبب الحديد ومضادات الأكسدة.

مناسبة للرجيم لأنها مشبعة وقليلة السعرات.

تخفف الإحساس بالبرودة في الشتاء وتساعد على الدفء.

أفكار لإضافات مميزة

إضافة سبانخ طازجة لتزيد الحديد.

إضافة عصير رمان بدل الليمون لنكهة مختلفة.

استخدام مرق الدجاج بدل الماء لطبخة أغنى.

تقديمها مع خبز محمص أو بجانب بروتين مشوي.

